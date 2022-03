UNMSM: ¿qué les espera a los 26.000 postulantes tras la anulación del examen de admisión?

Incertidumbre. Miles de postulantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se enteraron de que el examen de admisión había sido anulado mientras salían de las aulas donde habían rendido la prueba. Afuera del campus, sus padres los esperaron con la desazón de la noticia. ¿Qué pasará con los más de 20.000 aspirantes a sanmarquinos?

Al mediodía de este sábado 19 de marzo, la rectora de la Decana de América, Jerí Ramón, anunció la nulidad del proceso de Admisión 2022-II, por lo que los resultados del 12, 13 y del día de hoy ya no serán reconocidos; asimismo, se suspendió la convocatoria para este domingo 20 de marzo. Esto debido a las denuncias de filtraciones de las pruebas que circulan desde la semana pasada.

Luego de ello, la máxima autoridad sanmarquina confirmó que las pruebas serán reprogramadas, sin costo adicional, para todos los postulantes afectados. “El pago queda asegurado y se programará para una nueva fecha el examen, tomando todas las prevenciones habidas y por haber”, expresó la rectora Ramón, aunque no precisó información sobre el tiempo en que tardará este nuevo proceso de admisión.

Emociones encontradas: entre la justicia y la desesperanza

Aunque la medida fue bien recibida entre los gremios de estudiantes y postulantes a San Marcos, muchos jóvenes lamentaron haberse enterado apenas culminaban sus pruebas, pues este sábado rindieron el examen de admisión los aspirantes a las áreas de Ingenierías.

“Yo me he preparado durante un año para este examen, para ser sanmarquino, y no es justo que, por actos de corrupción como la posible filtración de las pruebas, todos tengamos que pagar. Tengo amigos que están muy tristes”, indicó un postulante a este diario.

“Mi hija rindió y a la salida se hizo la anulación del examen. Es una decepción, porque los chicos han invertido su tiempo y los padres hemos invertido económicamente. Algunos vienen de provincia, no están tomando en cuenta esos gastos. Se habla de la filtración del examen desde la semana pasada, al menos pudieron decidir antes de que los chicos den la prueba”, señaló la madre de una joven postulante.

A pesar de la delicada situación y la falta de información que impera entre los 26.000 postulantes afectados, desde la Oficina Central de Admisión (OCA) no se ha emitido ningún comunicado ni pronunciamiento. Es más, el sitio web de la institución no funciona, tal como comprobamos. Asimismo, tampoco responden las líneas telefónicas a su cargo.

Ahora, la Coordinadora de postulantes UNMSM exige que las autoridades de la cuatricentenaria universidad mantengan una comunicación fluida con los postulantes y los padres para llegar a acuerdos sobre las posibles fechas del nuevo proceso de admisión.

“La responsabilidad de este hecho es de las autoridades corruptas de la universidad. Tiene que haber diálogo para llegar a la unidad”, dijo Marco Antonio Sánchez Nieves, vocero de la Coordinadora.

Mientras que la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) saludó como un “logro estudiantil” la anulación de la prueba, también precisaron que continuarán en la lucha con la finalidad de vigilar la reprogramación del nuevo proceso de admisión y la destitución del titular de la OCA, Víctor Masuda.

Pruebas filtradas

Vale precisar que los rumores de la venta de pruebas circulan entre los postulantes desde el 2020, cuando el examen a San Marcos fue virtual. El pasado sábado 12 de marzo, la situación se hizo más crítica cuando, a través de redes sociales, se denunció la filtración del examen. Así, la situación se hizo más escandalosa cuando salieron resultados del área de Ciencias de la Salud en los que habían puntajes iguales entre familiares.

Por ello, la rectora de la UNMSM también anunció que, si detectan a los alumnos que compraron las pruebas, estos “quedarán viciados por siempre y nunca podrán entrar a la universidad”.

“No podemos permitir que ingresen alumnos comprando pruebas, que no se hayan dedicado a estudiar. San Marcos es competencia, y no puede darse el lujo de recibir negociantes dentro de nuestra querida alma mater”, dijo, en su discurso, Jerí.