DT Grau: “Vallejo nos superó tanto en el primer como en el segundo tiempo”

Luego del empate obtenido por el Atlético Grau contra el club César Vallejo el último domingo 13 de febrero (fecha seis del Torneo Apertura 2022 de la Liga 1), el director técnico del equipo piurano, Gustavo Álvarez, reconoció que el equipo rival fue superior durante el partido. “Vallejo nos superó tanto en el primer como en el segundo tiempo”, manifestó durante la conferencia de prensa realizada este viernes 18 de marzo.

No obstante, el DT comentó que se viene afianzando la idea de juego en el equipo. “Grau es un plantel en desarrollo, que todavía no llegó a la etapa de consolidación. No ha transformado la idea en identidad. Cuando logremos esa continuidad los 90 minutos hablaremos de identidad. Aún no se ha conseguido, pero me parece meritorio lo que ha hecho hasta el momento”, resaltó.

En esa línea, Álvarez consideró que en la mayoría de contiendas que ha jugado hasta la fecha Atlético Grau ha sido protagonista, a excepción del último. El DT añadió que en este juego César Vallejo logró imponerse por “mérito propio”.

Por otra parte, el entrenador detalló que todo el plantel de jugadores se encuentra en buena condición física para el próximo compromiso contra Deportivo Municipal, a excepción de Delio Ojeda, quien será operado durante los próximos días en Paraguay, y Bryan Rivas que se encuentra en proceso de rehabilitación.

Más apoyo

Como se recuerda, el equipo albo comenzó a jugar como local en Olmos, en la región Lambayeque, debido a que los trabajos de reconstrucción en el estadio Miguel Grau, en Piura, se hallaban paralizados y el estadio de Bernal, que había sido empleado hasta inicios del mes de marzo, no estaba en las condiciones adecuadas para un cotejo de fútbol profesional.

Al respecto, el DT aseveró que es “un despropósito” que el equipo no pueda jugar como local en el estadio que está en la provincia de Piura, a pocos minutos del lugar donde el club entrena.

Reiniciaron los trabajos en estadio Miguel Grau. Foto: La República

“Es inaudito que siendo Grau una institución popular, un equipo de la segunda región mas poblada del país, teniendo un estadio para 35.000 personas, no pueda jugar aquí (Piura). Merece más apoyo gubernamental”, resaltó Álvarez.