Consejera universitaria de San Marcos: Autoridades se negaban a aceptar pruebas de fraude

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) declaró esta tarde la nulidad del examen de admisión 2022-II debido a la filtración de las preguntas. Ello causó todo un revuelo debido a que desde el sábado 12 de marzo, día en el que se dio la primera prueba para el área de Ciencias de la Salud, circulaban rumores de que el proceso había sido irregular.

En las redes no solo se habían difundido capturas de pantalla con diversos chats en los que ofrecían “ayuda” para el ingreso, sino también comparaciones de los puntajes que habían sacado los ingresantes en este proceso.

Se presentaron numerosos empates, incluso en el cómputo general y en el caso de dos hermanas que postularon a Medicina Humana. Además, también hubo quienes en una primera postulación obtuvieron aproximadamente 700 puntos y ahora tenían más de 1.800.

Fue la Federación Universitaria de San Marcos el primer gremio que se pronunció mediante sus redes sociales y exigió transparencia en el proceso. Sin embargo, la Decana de América rechazó estas acusaciones y sostuvo que solo se trataba de un intento de desprestigio contra la casa de estudios.

De acuerdo a Hanna Villanueva Tolentino, parte del Consejo Universitario de la UNMSM, hasta el último viernes 18 de marzo, cuando se convocó a una sesión extraordinaria para hablar sobre la anulación del examen de admisión de Medicina —que luego se amplió para todo el proceso 2022-II—, las autoridades no querían dar su brazo a torcer.

“En consejo universitario, pese a que la situación lo ameritaba, las autoridades no dieron paso a este tipo de actuares (anular el examen de admisión) porque querían incurrir a negar el hecho y, simplemente, como ellos decían que no había certezas, daban paso a la duda; y de esa manera simplemente ignoraban las acciones que debieron haber tomado e indicado el día de ayer”, manifiesta.

Es así que la rectora Jerí Ramon y demás prefirieron seguir un proceso judicial. Sin embargo, “con la evaluación de Contraloría y todo lo que arrojó entendieron que era una situación que no podía esperar más, que tenían que tomar las mismas propuestas llevadas por los estudiantes desde un inicio”, añade Villanueva.

Otra anomalía que le informaron, como consejera estudiantil, fue que residentes de ciudad universitaria sí contaban con servicio de internet en el celular pese a que le habían informado que iban a implementar un bloqueador de señal durante los días de las pruebas. “Entonces, esto nos haría pensar que este bloqueador no ha sido activado, lo cual habría permitido que se filtraran las preguntas del examen del día de hoy, pues justamente a las 10 de la mañana se nos ha hecho llegar a nosotros por grupos de WhatsApp las mismas fotos que ahora se corroboran que efectivamente han sido filtradas”, detalla.

Subraya que en múltiples oportunidades revelaron a las autoridades sanmarquinas lo que estaba sucediendo para que se investigara, pero simplemente se ignoraba. “Les hicimos hincapié en que existían fuentes, que se podían recabar que existía la filtración, pero ellos se negaron rotundamente. Hasta tienen videos ellos de que existen las filtraciones. Es más, quisieron guiarlo a que existían unas causas políticas que querían desprestigiar a nuestra casa de estudios y realmente no querían aceptar lo que a grandes rasgos se veía por muchas redes, por los mismos postulantes”, indica.

Ante todo esto, se acordó que un grupo de representantes de los gremios de estudiantes también participe en el examen de admisión de este sábado 19 de marzo, en el que postulaban al área de Ingeniería.

Gremios de acuerdo con la anulación del examen

Tanto el Consejo Universitario, la Federación Universitaria como la Coordinadora de Postulantes se mostraron de acuerdo con que se haya declarado nulo todo el examen de admisión 2022-II ante las irregularidades presentadas que se encuentran en investigación.

Por parte del Consejo Universitario sostienen que ahora no solo debe haber una reprogramación gratuita, sino que esta debe ser lo más pronto posible, ya que se debe tomar en cuenta que no es lo mismo prepararse para un proceso que será en unos días que hacerlo para uno que se dará en unas semanas o meses.

“Desde nuestro espacio como representantes estudiantiles vamos a solicitar un consejo extraordinario con suma urgencia y también mesas de diálogo para definir cómo va a ser este nuevo proceso y que sea lo más pronto posible. Porque no podemos hacer que la base 22, que ya ha ingresado en un primer proceso de admisión (de septiembre) se retrase nuevamente las clases en su proceder normal y que los postulantes (de marzo) sean los más afectados, porque cuando uno está postulando los días cuentan. Todo lo que has estudiado, no es lo mismo cuando estás preparado para ciertas fechas y que ahora te pongan otras muy alejadas para lo que esperabas; es todo un proceso nuevo que tienes que intentar seguir para nuevamente postular”, sostiene.

Añade que si las autoridades quieren causar el menor daño a quienes postularon y consiguieron ingresar honestamente programarán fechas lo más pronto posible y buscarán estrategias para que no se repita un proceso plagado de corrupción como el que acaba de pasar.

Piden destitución del jefe de la Oficina Central de Admisión (OCA)

Desde la Federación Universitaria de San Marcos son enfáticos al pedir no solo la destitución del titular de la Oficina Central de Admisión (OCA), Victor Ricardo Masuda Toyofuku, sino también la recomposición de esta oficina debido a que el examen de admisión no se dio en los términos de seguridad.

Asimismo, desde la Coordinadora de Postulantes señalan que a veces las autoridades piensan que, como ellos se quejan de las irregularidades que ven como postulantes dentro de San Marcos, solo quieren manchar el nombre de la universidad, pero manifiestan que con lo ocurrido en este examen se ha confirmado que “ha habido corrupción dentro de San Marcos y dentro de las autoridades de la OCA”, por lo que “no van permitir manchar el nombre de la universidad por esas autoridades corruptas”.

“Como postulantes amamos a San Marcos, queremos estar en San Marcos y queremos una universidad limpia. Por eso pedimos que el jefe de la OCA sea destituido”, añaden.