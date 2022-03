Rosario de deficiencias en cientos de colegios públicos

La pintura del techo del colegio Arequipa del Cercado de la ciudad se descascara. En el plantel Mario Vargas Llosa de Alto Selva Alegre y Eduardo López de Romaña de Mariano Melgar, igualmente los techos lucen en mal estado. En Hunter, la pared de una de las aulas del colegio Juan Pablo Vizcardo y Guzmán tiene rajaduras. El cerco del colegio Nueva Arequipa (Cerro Colorado) es de calamina. Las lozas de los pisos de la escuela San Martín de Porras se salen.

Estas son algunas observaciones que identificó la Contraloría en Arequipa en el marco de su operativo “Buen inicio del Año Escolar 2022″. “ Podrían poner en riesgo la salud e integridad de la comunidad educativa ”, advirtió en su informe N°140-2022. La inspección fue ejecutada entre el 31 de enero y 28 de febrero.

El ente de control tomó muestra a 248 locales, pero visitó 258 de las 10 Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) que hay en la región Arequipa, 15 estaban cerradas en ese momento. Las deficiencias más comunes en cuanto a infraestructura fueron paredes de aulas de 134 colegios en mal estado , techos de otros 140 en la misma condición. Puertas (157) y ventanas (142), pisos (111) y cercos deficientes (102). También hallaron pisos sin pavimentar en tres colegios, losas deportivas de 117 planteles sin mantenimiento y 38 escuelas sin estos ambientes. El 64% de estos locales tiene algunas o varias de estas anomalías.

Tampoco están preparadas para emergencias o prevención de desastres. Al 65% le falta rampas, al 58% protección solar, al 67% extintores; por ejemplo, la malla raschell del colegio N°40194 (Secocha - Camaná) está deteriorada. En el colegio Santa Rita de Siguas las estructuras de las mallas están en similar estado. En cuanto a servicios básicos, 21 colegios no tiene desagüe y 125 (51%) no tienen acceso a Internet, menos a telefonía (75%).

Mientras que hay 127 docentes sin vacunas completas de las 232 visitadas por Contraloría, lo que podría representar un riesgo para propagar el virus de la Covid-19. Además, se encontró que 29 escuelas no tienen ventilación adecuada, 80 no podría cumplir el metro de distancia entre carpetas y 13 no cumple con los espacios para lavarse las manos. Según Contraloría, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa no remitió ninguna respuesta antes las anomalías detectadas.

Cusco: 49% sin Internet

En la región imperial, el 60% de instituciones públicas se encuentran en mal estado , lo que pondría en riesgo el retorno a la presencialidad y semipresencialidad este lunes 21 de marzo. La Contraloría en su operativo tomó una muestra de 316 planteles.

Su informe detalla que más del 70% de colegios requieren sustitución de retretes, urinarios y lavatorios, mientras que el 49.3% carece del servicio de Internet y el 90% de de telefonía. Esto afectaría la continuidad y calidad de las labores escolares, además de la salud de estudiantes y docentes de los planteles de Cusco.

También se advirtió que más del 40% de escuelas carecen de profesores para cubrir las secciones previstas por el Ministerio de Educación y más del 70% no cuentan con material de enseñanza. Finalmente, el 84.9% carecen de psicólogos.

Presupuesto de mantenimiento es irrisorio