Darling y Jenny: mujeres acudirán a la CIDH para ser reconocidas como mamás en DNI de su hijo

Han pasado más de cinco años desde que Darling Delfín y Jenny Trujillo interpusieron una acción de amparo contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a fin de que se les reconozca como mamás en el DNI de su hijo. Sin embargo, pese a que el Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó a favor de ellas, la institución apeló el fallo para evitar entregar el documento.

Este caso ha pasado a una segunda instancia para que nuevamente el fallo sea evaluado por los magistrados; no obstante, esto recién se vería en agosto de 2022. “Los jueces nos dijeron que recién tratarían en esta fecha. Si hablamos de un niño en cuestión, debería ser una atención más urgente”, mencionó Carlos Zelada, abogado de ambas madres.

Ante esta situación, Darling y Jenny decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano internacional que vela por la protección de los DD. HH. En esa línea, el jueves 24 de marzo, ambas mamás presentarán una demanda internacional contra el Estado peruano y una petición de medida cautelar para que se cumpla el otorgamiento del DNI mientras dure el proceso judicial.

La lucha de Darling y Jenny en 5 años

En 2016, Darling y Jenny deciden inscribir a su menor hijo Dakarai (nacido en el extranjero) para que obtenga el Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano y así pueda tener sus derechos dentro del territorio nacional. En una de las oficinas de Migraciones, les aceptan el registro de su pequeño y con la consigna de que ambas mujeres eran las mamás.

Sin embargo, al acudir al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), esto cambia. “Nosotras con el documento de Migraciones solicitamos el DNI con el trámite regular que debe hacerse. Fuimos a una de las oficinas en San Borja, pero no nos hicieron caso. Nos dijeron que vayamos a la oficina central en Centro de Lima. Acudimos y nos pidieron hacer el trámite por mesa de partes. Ahí ya empezaron los problemas”, mencionó Darling Delfín en La República.

Pese a ello, la entidad los ignora. “Tuvimos que hacer nuestro caso público para que el ente estatal nos llame y diga que nos iban a dar el DNI”, agregó. No obstante, Delfín denunció que la entidad no respetó la Declaración Jurada que les hicieron llenar donde se estableció que Jenny, esposa de Darling, también era la mamá.

“Nos mintió. El jefe de la oficina de Centro de Lima nos dijo que al poner a Jenny dentro de la parte de observaciones sí se incluiría como mamá cuando lo pasen dentro de su sistema . Según ellos, cualquier entidad que tenga acceso a la plataforma iba a poder ver eso y no habría problema. Era falso”, sostuvo.

El letrado mencionó que, en este periodo, ambas presentaron un recurso apelativo administrativo para que dicho organismo cumpla con otorgarle el DNI de su hijo con la consigna de que ambas son las madres. “Siempre les decían que no se lo permitía el marco jurídico y que, en todo caso, se requiere una ley del Congreso. Esta negativa de Reniec hace que Jenny no figure como madre del niño, lo cual hace que no pueda realizar trámites o ir al doctor con el pequeño o tomar decisiones, porque en el DNI no está como la progenitora”, detalló.

Ambas acudirán a la CIDH para presentar su medida cautelar. Foto: El Popular

Reniec tiene que cumplir

“A mí me preocupa que si me pasa algo, Jenny no podría ser la representante de mi hijo porque no figura en ningún documento como la madre”, expresó Delfín. Ella indicó que ante las tantas negativas de la institución, ambas decidieron presentar una acción de amparo ante el Poder Judicial.

“Esa acción tuvo muchas peripecias. De manera irregular, recién se tuvo la sentencia de primera instancia después de cuatro años y tres meses. Eso es muy extraño porque las acciones de amparo suelen ser rápidas. Se notaba que no existía una voluntad urgente, pese a que se estaba juzgando varias cosas, entre ellas, el derecho de un niño”, aseguró el abogado del caso, Carlos Zelada.

El jurista lamentó que Reniec apelara la decisión en primera instancia. Esta demora en los trámites y las decisiones de la institución hizo que tanto Darling y Jenny salieran de Perú en 2018 hacia Canadá.

“Salieron del Perú en vista de que su hijo estaba desprotegido. La negativa del Estado peruano ha hecho esto y que estén alejadas de sus familiares y amigos”, acotó. Bajo estas circunstancias, ambas madres decidieron acudir a la Comisión Interamericana.

“¿Por qué hemos solicitado una medida cautelar? Entonces, ¿qué planteamos? Que, entre tanto, la Comisión Interamericana ordene al Estado peruano la emisión de un DNI para Dakarai con el nombre de ambas madres, en cumplimiento de la sentencia de primera instancia. La medida cautelar puede lograr este objetivo en tres o cuatro meses”, precisó.

En el caso aprobatorio, el Registro Nacional tendría que acatar esta medida y dar el DNI que devolvería los derechos a ambas mujeres. “Esto se informa al Estado peruano y se informa a la institución para que lo cumpla”, añadió.

Comunicado de 'Tengo dos mamás'. Foto: Facebook

La discriminación contra la comunidad LGTBI

Durante estos 5 años, Darling y Jenny han sido víctimas de discriminación y odio por parte de los usuarios y personas por ser mujeres lesbianas e intentar lograr sus derechos como todos los ciudadanos. “Ha sido complicado, hemos tenido los bajones por recibir agresiones de todo tipo en nuestras redes. Solo por exigir un derecho y que beneficia a nuestro hijo Dakarai”, mencionó Delfín.

Darling contó que su menor hijo ya percibe que los ciudadanos notan extraño que un niño tenga dos mamás. “Una vez nos pasa que en el bus le preguntan dónde está tu papá y él les dice que tiene dos madres y nos señala. Las personas lo miran raro y le replican. Nosotros distraemos a nuestro hijo”, finalizó.