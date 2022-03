Puente Piedra: familia pide apoyo para encontrar a Chiquito y ofrece recompensa

Una familia de Puente Piedra se encuentra en la búsqueda de su perrito llamado Chiquito, quien lamentablemente se perdió el miércoles 16 de marzo cuando se produjo un amago de incendio en su hogar, donde convivía con otros canes. La última vez que los vecinos vieron al animal, este portaba un collar de color azul con estampados de dinosaurios y caminaba por el paradero Fundición.

El perrito perdido se llama Chiquito, es de color café, de tamaño mediano y tiene puesto un collar azul con dinosaurios de colores. Foto: difusión

“El día miércoles hubo un cortocircuito en mi casa. Al momento que ingresan, patean la puerta y mi perro, del susto, se escapó. Yo tengo cinco perritos, el resto se quedó”, comentó Jhumy, la dueña del can, a La República.

La joven señaló que intentó dar con Chiquito al transitar las calles aledañas a su vivienda, pero no logró hallarlo. “Yo lo estuve buscando, pero no lo encontré hasta ahorita. Desde el miércoles 16 se me ha perdido, se fue por el susto, como vio que entró bastante gente (a la casa) se escapó”, añadió.

La familia solicitó la ayuda de todos los residentes de Puente Piedra y de los distritos vecinos para dar con el paradero de su mascota. Además, indicó que se recompensará de manera económica a quien lo entregue.

Si tienes alguna información que ayude a Chiquito, puedes comunicarte con Jhumy Guevara al número 925 936 943 o con Carmen Verastegui al número 926 589 269. Ellos lo están esperando.