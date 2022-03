Melissa Campos: Denuncias de abusos provienen de transportistas informales de Chiclayo

Luego de que transportistas denunciaran abusos de inspectores de tránsito, la subgerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) (región Lambayeque), Melissa Campos Díaz, precisó que dichos reclamos no tienen fundamento y provienen de gremios informales que operan en la Capital de la Amistad.

En entrevista con La República, Campos Díaz sostuvo que los reclamos proceden de un grupo de taxistas informales, quienes no han querido regularizar su situación . Ella aseguró que se reforzará la fiscalización para sancionar a quienes no cumplen las normas de servicio de transporte público.

Problema de informalidad

“ Al ver que estas manifestaciones provienen del transportista informal, se concluye que estamos haciendo un trabajo correcto . Estos grupos están notando la presencia de la municipalidad y de los inspectores de transportes en la calle. Esto servirá para reforzar las intervenciones contra los informales, en coordinación con la Policía Nacional. Lo único que buscamos es ordenar la ciudad”, explicó.

Según cifras de la Subgerencia de Transportes, existen entre 11.000 y 12.000 taxistas informales que transitan en la provincia de Chiclayo, mientras los formales solo llegan a 7.284 conductores.

“Hemos dado muchas facilidades para la formalización de los transportistas. Por ejemplo, en el 2021 hubo una campaña que tenía como objetivo un total de 2.000 transportistas formales, pero solo entre 400 y 450 transportistas regularizaron su situación. Actualmente, a pedido del gremio formal y el consejo provincial, hemos lanzado una nueva campaña para empadronar y formalizar a los transportistas. Esta iniciativa va hasta el 8 de abril. A comparación de la informalidad que hay en campo, la suma que busca formalizarse es baja ”, aclaró.

Seguidamente, la funcionaria detalló que buscan hacer cumplir el Decreto Supremo n.º 058 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que establece que los vehículos del transporte público deben contar con un peso de 1.000 kilogramos y una cilindrada de 1.250 cm3.

“También se escucha a transportistas comentar que no pueden formalizarse porque sus vehículos son pequeños, pero no es un capricho de la municipalidad no querer empadronar a vehículos que no cumplen requisitos. Esto se da por un reglamento nacional de vehículos que está aprobado por un decreto supremo del 2013. Es por ello que los vehículos pequeños no se pueden empadronar. No podemos ir contra la norma”, aclaró.

Desde el 2013, parte de las unidades que no cumplían los requisitos lograron formalizarse por un periodo de 5 años gracias a una ordenanza municipal, pero ese plazo ya venció. Pese a que hay un trámite de renovación en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes, no todos los conductores han logrado concluir ese procedimiento de manera regular.

Descartan irregularidades

Campos Díaz también descartó que los operativos contra vehículos informales busquen una mayor recaudación y afectar la economía de los transportistas. Subrayó que se aprobó un decreto de alcaldía para el fraccionamiento de pagos por papeletas para los vehículos que se encuentran en el depósito municipal.

La funcionara aclaró que son cerca de 150 inspectores de tránsito, a razón de tres turnos en un día, los que buscan hacer cumplir las normas en el transporte público. Se reforzarán los operativos en las siguientes vías: calle Leoncio Prado, calle 8 de Octubre, calle San José, calle 7 de Enero, avenida Pedro Ruiz, calle Amazonas, avenida Sáenz Peña.