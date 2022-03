Eloy Cacya: casa del rescatista de Ciro Castillo seriamente afectada por temblores en Caylloma

Con información de Roberth Orihuela Q. desde Pinchollo

Al menos 120 viviendas inhabitables y 220 con rajaduras fue el saldo de los últimos sismos registrados en los distritos de Maca, Madrigal, Lari y Cabanaconde, en la provincia de Caylloma, región Arequipa, según información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Una de estas casas afectadas es la del rescatista Eloy Cacya, conocido por hallar el cadáver del universitario Ciro Castillo y emprender las labores de búsqueda de la turista belga Natacha de Crombrugghe, ambos perdidos en el valle del Colca.

Desde el centro poblado de Pinchollo, en conversación con La República, su esposa Reinalda Ocsa mostró cómo quedó su domicilio de adobe, barro y calaminas luego de los movimientos telúricos.

“Mi hogar está rajado, las esquinas y la puerta se han rajado, y con otro fuerte sismo la casa se tumba” , señaló.

Además, contó que su esposo actualmente se encuentra de viaje. Ella no estaba en su residencia cuando ocurrieron los temblores más fuertes; sin embargo, tuvo que regresar para registrar los daños.

“Vine a pie a mi casa, caminando desde Lari, el puente estaba tapado, no había pase. He llegado caminando, un desastre está el pueblo de Pinchollo ”, sostuvo.

Finalmente, Ocsa pidió ayuda de las autoridades locales y regionales para refaccionar su pueblo.

“Me dicen que Eloy trabaja, es profesional, pero no nos alcanza (el dinero) porque tenemos 5 niños, por eso pido ayuda a las autoridades no solo para mí, sino para todo el pueblo de Pinchollo. No podemos ir a nuestras chacras donde sembramos habas o arvejitas porque no hay movilidad, se están malogrando nuestros productos, por eso pedimos ayuda”, enfatizó.

Hasta el momento, son 25 viviendas afectadas y diversos damnificados. La iglesia de San Sebastián también resultó perjudicada. Los pobladores realizan una olla común en la plaza para aminorar gastos.