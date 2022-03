Tacna: niña estudió en las afueras de colegio tras no conseguir vacante

Una escolar tuvo que estudiar en las afueras del colegio Francisco Antonio de Zela (FAZ), en Tacna, tras no obtener una vacante. La menor estuvo junto a su madre, quienes a modo de protesta piden que esta institución pueda ceder algún apoyo. Ambas estuvieron sentadas en una banca frente al plantel educativo.

Kimberly Poma Coarite, madre de la estudiante, manifestó a Correo que sus otras tres hijas están matriculadas en dicho colegio y esperaba que su pequeña, que ingresa al primer grado de primaria, también pudiera hacerlo de la misma forma.

Poma Coarite contó que inscribió a su hija menor a través de la Matrícula Digital, pero por problemas técnicos con la cuenta y la contraseña no pudo terminar los trámites. Luego, se enteró que su menor no obtuvo una vacante en el colegio Francisco Antonio de Zela.

Según la progenitora, le ofrecieron una plaza en la I. E. Jorge Martorell Flores , pero sostiene que tendrá inconvenientes en trasladar a todas sus hijas y luego movilizarse a otra escuela.

“Tengo tres hijas mayores que estudian en este plantel, por tanto, a mi hija menor también le corresponde, ya que quienes tienen hermanos son prioridad, no puedo recoger a tres hijas aquí y luego ir al Jorge Martorell, no me alcanzaría el tiempo”, detalló.

El director del colegio Francisco Antonio de Zela, Mauricio Vidal Flores, se pronunció sobre el caso y refirió que hay la posibilidad de que la estudiante ingrese tras el traslado de otra menor. Sin embargo, explicó que en esta misma situación están otros dos padres de familia en busca de cupo para sus hijas que también tienen hermanas matriculadas en el plantel. Al parecer, se resolvería a través de un sorteo.