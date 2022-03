Rímac: delincuentes roban a transeúnte y disparan contra vecinos a cuadras de la comisaría

En Rímac la delincuencia también se apoderado de sus calles. Ahora, cámaras de seguridad registraron el robo a una transeúnte en plena zona de Piedra Lisa. Los sujetos a bordo de una motocicleta asaltaron a una mujer y luego, sin importar si había vecinos cerca, empezaron a disparar al aire y muy cerca a las viviendas.

Los residentes indicaron que escucharon los fuertes disparos y temieron por su vida al poder caerles una bala perdida. Incluso, los hampones casi atropellan a un pequeño can que estaba por el sector.

La víctima de robo intenta alcanzar a los hampones; sin embargo, retrocede al ver que empiezan a disparar. En otras imágenes difundidas por Latina, los criminales se toman el tiempo para huir, ya que se detienen un momento para acomodarse en los asientos del vehículo.

Tras ello, emprenden su huida hacia la Vía de Evitamiento. A solo cuadras del lugar se encuentra la comisaría de Piedra Lisa; sin embargo, según los propios moradores, brillan por su ausencia.

“Los policías no viene por acá. No hay rondas. Hacen bulla y nada”, mencionó una vecina. Así también, otra ciudadana aseguró que siempre llaman, pero no llegan a tiempo. “Se demoraran media hora cuando ya todo pasó”, acotó.

Por otro lado, otra moradora mencionó que son muy constantes los robos y asaltos en la zona; sin embargo, no hay suficiente patrullaje para evitarlo. Los residentes pidieron con urgencia atender la criminalidad en la zona.

En pleno estado de emergencia en Lima y Callao, la delincuencia aún persiste en varios distritos.