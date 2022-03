Piura: DREP exige a OSCE resolver fallo para distribuir 140 toneladas de material educativo

El estancamiento de 140 toneladas de material educativo, producto de una impugnación en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), deberá ser resuelto inmediatamente frente al retorno masivo a las clases presenciales, exigió la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP).

Amedios locales, el titular de la DREP, Elvis Bonifaz, responsabilizó a la OSCE de no distribuir el material educativo a tiempo a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de los sectores de Piura, La Unión, Sechura y Tambogrande.

Refirió que la entidad deberá resolver el proceso de impugnación, que existe en la contratación del servicio de distribución antes de 22 de marzo para que los estudiantes puedan cumplir sus aprendizajes en su totalidad.

“Hay una impugnación en OSCE que la realizó el postulante perdedor y hasta que no se dé el fallo no se puede realizar la distribución de los libros. Yo también quiero que se repartan, pero no está en mis manos y eso lo sabe la Defensoría.”, explicó.

Por su parte, Defensoría advierte que aproximada mente 202.000 niñas, niños y adolescentes, de 19 distritos pobres de la región Piura, que ya han iniciado clases o que están próximos a comenzar, lo han hecho o lo harán sin las herramientas educativas necesarias para obtener los logros de aprendizaje en su retorno a la escuela. “Que se acelere la entrega de este material importante”, insistió el defensor César Orrego.