Piura: agroexportadoras y transportistas inician diálogo para levantar paro

Piura. El gerente general de la Asociación de Productores Agroindustriales de Piura (APAG), Armando Rivera Franco, informó que los integrantes de la Asociación de Transportistas Piuranos se encuentran en diálogo con las agroexportadoras para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes y levantar el paro indefinido.

Al respecto, indicó a La República que el diálogo entre ambas partes inició este 17 de marzo a las 10.00 a. m. para consolidar una buena relación. En esa línea, Rivera dijo que se cumplirá con los reclamos siempre que se adecuen a la norma. Ante el pliego de reclamos de los transportistas, Armando Rivera consideró que todas las empresas que integran la APAG tienen contrato con aproximadamente un 65% buses de la asociación. No obstante, manifestó que el otro porcentaje no se contrata porque no reúnen las condiciones establecidos por las normas laborales de seguridad y salud en el trabajo.

Paro de Asociación de Transportistas

“Al no reunir estas normas del MTC ni de seguridad y salud en el trabajo, se hace un poco complicado contratar estos servicios, porque en caso de que suceda un accidente, tendremos responsabilidad por contratar empresas que no están adecuadas a la norma”, explicó.

En ese sentido, Rivera Franco lamentó que de manera extraoficial se sabe que aproximadamente un 35% de los buses de la Asociación de Transportistas Piuranos superan los 15 años de antigüedad. Por ende, representan un riesgo para el personal que se transporta en dichos vehículos. Asimismo, indicó que algunas empresas sí han contratado vehículos nuevos que cumplen con los estándares que exige la norma para garantizar la seguridad de los trabajadores.

“Tenemos como política dar fuente de trabajo a la población local, siempre lo hemos hecho y en la actualidad contratamos un gran porcentaje de esta asociación de transportistas, pero solo a aquellos que cumplen con la norma”, sostuvo.