Huánuco: capturan a presunto asesino de ingeniero de minas

Agentes de la División de Homicidios de Lima capturaron al presunto asesino del ingeniero de minas Jonathan Albert Gomero Carlos (30), crimen ocurrido el 31 de enero a inmediaciones de una conocida discoteca de Huánuco. El cuerpo del joven profesional que fue arrojado al río Huallaga fue hallado siete días después en la represa de la hidroeléctrica de Chaglla, en Pachitea.

Homer Morales Martel, un sujeto de 31 años con antecedentes por violencia, habría asesinado al ingeniero para robarle sus pertenencias, incluso hasta el momento de su captura estuvo utilizando el celular de la víctima.

De acuerdo a las investigaciones, el 30 de enero Jonathan salió del domicilio de su abuelo materno en compañía de su amigo Kevin Marco Chalco Malpartida (29) con dirección a una sala de billar conocida como ‘La Oficina’. Esa noche le llamó a su padre, Alberto Gomero Claros, para decirle que iría a una discoteca con su amigo y se quedaría a dormir en la casa de éste.

Se quedó en la discoteca

Al promediar las 10.00 de la noche ambos jóvenes ingresaron a la discoteca Bunyar y luego de beber una cerveza se dirigieron a la discoteca Sunset, ubicada en Amarilis, Huánuco. Ahí continuaron bebiendo e hicieron Amistad con Stefani Misari Yalico Echevarria (20) y Joyse Milagros Cudela Silva (19). Luego se unió al grupo Junior Esteban Jara (19).

A la 1.30 de la madrugada, todos, menos Jonathan deciden retirarse de la discoteca, y se van al apartamento de Joyce.

Por la mañana, Alberto Ciro Gomero Claron (46), al notar que su hijo Jonathan no había retornado a casa llamó a Kevin Chalco quien le dijo que su hijo no se encontraba con él y, preocupado salió entonces a buscarlo. Como no lo ubicó, comunicó el hecho a la policía.

El 7 de febrero, el joven fue hallado en la represa de la hidroeléctrica de Chaglla, ubicada en el distrito de San Pablo de Pillao, hecho que conmocionó a la población de Huánuco, quienes solicitaron al comando de la PNP la designación de un equipo especial de la División de Homicidios de la Dirincri, a cargo del coronel Víctor Revoredo.

Así fue la captura

Los investigadores que viajaron desde Lima determinaron que Jonathan fue víctima de robo agravado con subsecuente muerte por sumersión (ahogamiento) e identificaron al autor como Homer Morales Martel, quien hasta último momento utilizaba el equipo móvil de IMEI N° 869957044052612 que pertenecía a la víctima.

El homicida, según las autoridades, había insertado del número 916683772, registrado a su nombre.

Esta mañana, el presunto asesino fue capturado a inmediaciones de la Universidad Nacional de Huánuco, de acuerdo a una orden de detención emitida por el juez José Solís Canchari. El detenido tiene antecedentes por delito contra la vida el cuerpo y salud, ocurridos en julio del 2020 y mayor del 2021, en Tocache.