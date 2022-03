Comas: padres de familia buscan a su hija de 15 años desaparecida desde hace dos días

Maikenis Villalobos es una adolescente de 15 años, de nacionalidad venezolana, que ha sido reportada por sus padres de familia como desaparecida desde el pasado 15 de marzo, en el distrito de Comas. Mónica Rodríguez, madre de la menor, indicó que salió a comprar un dulce a la bodega, alrededor de las 2.10 p. m., pero nunca más volvió.

“Mi hija estaba conmigo y almorzamos. Después de almorzar, ella tiene la costumbre de pedirme un sol para comprar un dulce. El día que desaparece, yo le di el sol y salió, y aún no se nada de ella”, dijo la madre a Buenos Días Perú.

Al cabo de cinco minutos y al ver que su hija no regresaba a casa, la madre salió a buscarla junto a su otra hija de 9 años. Se acercó a la tienda más cercana y le dijeron no había ido a comprar. Luego, fue a otra tienda y también le dijeron que no la habían visto.

Inmediatamente, la madre fue a la comisaría de Santa Luzmila para colocar la denuncia. Efectivos policiales la ayudaron, fueron a su casa a indagar, pero no lograron encontrar imágenes de los movimientos de la menor, puesto que en la zona no hay cámaras de seguridad.

“Luego me llevaron a la comisaría correspondiente de mi jurisdicción donde hice la denuncia. También fueron a mi casa, no hallaron nada y me dijeron que tenía que esperar la orden de la Fiscalía porque iban a pasar el caso allá”, denunció.

El padre de la menor, Antonio Gallardo, indicó que no habían discutido en los días previos a su desaparición. “No ha peleado conmigo ni con su mamá. Cuando me llaman que desaparece mi hija, salgo a mi casa; desde ese momento no sabemos nada, ninguno de los vecinos dice algo en concreto”, agregó.

La familia teme que haya sido un secuestro. “Lo único que quiero es que esa persona que la tenga, que me la devuelva, que yo necesito a mi hija. No frecuenta con nadie, no tiene amistades que ella diga: ‘Mamá voy a casa de mi amiga’. Mi hija se la pasa conmigo, ella solamente va a la bodega. No sale a fiestas, mi hija es una niña sana”, precisó.

Para cualquier información, comuníquese con los siguientes teléfonos 922 914 792 / 922 788 647.