Detienen a sujeto acusado de cometer cuatro asesinatos por venganza en el Callao

Acorralado, rodeado por policías de la División de Homicidios que lo tienen en la mira, el sospechoso de haber cometido hasta cuatro asesinatos en el Callao no sabe qué hacer. Está perdido. Tiene 25 años y es natural de Venezuela. “Jefe, esto es un abuso, yo soy una persona discapacitada, trabajo en mototaxi, soy padre de familia; ustedes no me pueden hacer esto”, manifiesta mientras es esposado.

La escena ocurre en un inmueble del Cercado de Lima. “Dónde está el arma”, le gritan varios policías a la vez. Anthony Rojas Alvarado, identificado con carné n.º 26787779, titubea y levanta la voz. La tensión llega al límite.

¿Qué es esto? Le pregunta un detective. “Es marihuana, para mi consumo”, responde, mientras continúa el registro.

“Yo tengo familia, trabajo honestamente”, insiste, mientras en un calcetín los detectives hallan una decena de balas.

Ingresan al baño y en una bolsa negra los policías encuentran una pistola oculta entre implementos de aseo. Finalmente, lograron persuadirlo.

La intervención y detención de este extranjero ocurrió en flagrancia delictiva por el presunto delito contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas) y tenencia ilegal de arma y municiones.

La operación fue ejecutada esta mañana en la cuadra 33 del jirón Crespo y Castillo, en Mirones Bajos. En esa zona y en otros puntos críticos de Lima y Callao se viene realizando un trabajo de inteligencia operativa para la ubicación y captura de delincuentes comunes y contra la criminalidad organizada.

Hampón hizo de todo para no caer en manos de las autoridades. Foto: PNP

En esas circunstancias es que los agentes de la División de Homicidios, a cargo del coronel Víctor Revoredo, obtuvieron información por parte de moradores, quienes manifestaron que un grupo de extranjeros venían consumiendo drogas y provistos de armas de fuego causaban zozobra a los vecinos y transeúntes en la esquina de los jirones Crespo y Castillo y Fernando del Castillo.

Al acudir al lugar, los agentes observaron a dos sujetos que al notar la presencia de los efectivos corrieron e ingresaron al inmueble del jirón Crespo y Castillo 3320, dejando la puerta del edificio semiabierta, por lo que los agentes procedieron a ingresar.

Uno de ellos entró a una habitación del tercer piso y no tuvo tiempo para cerrar la puerta. Trató de salir por una ventaba hacia el departamento adyacente, pero fue reducido.

Durante el registro personal se le encontró un teléfono celular y en el baño una pistola Browning con la serie erradicada. También hallaron 10 municiones calibre 380, marihuana y clorhidrato de cocaína.

El sospechoso de haber cometido asesinatos por venganza en el Callao fue puesto a disposición de la Octava Fiscalía Provincial Corporativa de Lima (Segundo despacho), a cargo de la fiscal María Ortiz.