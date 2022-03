Mujer denuncia que fue agredida por candidato a la alcaldía de Barranco

Fabiola Monar Camacho denunció por agresión a David Fernández Dávila, un sujeto que en las próximas elecciones municipales pretende llegar a la alcaldía de Barranco con el partido político Podemos Perú.

La mujer se presentó en el programa de la abogada Rosario Sasieta y reveló que sufrió maltrato por parte del hombre desde el año 2019, fecha en la que iniciaron una relación sentimental.

Según detalló, la última agresión fue delante de su hijo en el mes de marzo. En dicha oportunidad, el individuo le fracturó la clavícula derecha. “No puedo hacer nada e incluso sigo con terapia”, dijo ante ATV Noticias.

“En el 2019 empezaron las agresiones, hay denuncias. Luego esto seguía suscitando, pero no lo denuncié por miedo. Estábamos en mi casa con mis hijos y me agredió. Me volvió a fracturar la clavícula”, añadió la fémina este jueves.

Además del daño psicológico, Fabiola Monar Camacho también ha terminado con ambas clavículas fracturadas. La últimas de ellas fue la derecha, por lo que volverá a entrar a una sala de operaciones.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).