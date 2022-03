Play Land Park: joven denunció que sufrió accidente en juego, pero empresa no se hizo cargo

Luego del terrible incidente en uno de los juegos mecánicos del Play Land Park que dejó a dos menores heridos, una joven identificada como Camila Vargas (19) denunció que también fue víctima de un accidente dentro del lugar y que la empresa nunca se hizo cargo pese a la gravedad de sus heridas.

Ella contó en ATV+ que el último 31 de enero, acudió a dicho parque de diversiones junto con sus amigas. Sin embargo, no pensaron que sucedería un terrible accidente en el juego del ‘Tagadá'.

“No pensamos que iba a ser tan fuerte. Nos sujetamos para evitar caernos. No notamos que había un tubo expuesto porque el juego está funcionando. El fierro en un momento se incrustó. De un momento a otro, ya no pude sostenerme y caí. Las personas empezaron a gritar que paren el juego porque yo estaba llena de sangre”, indicó.

Pese a los gritos de los participantes, los encargados no detuvieron el juego hasta su culminación. No obstante, tras ello, nadie fue a auxiliarla. “No, eso no pasó (la ayuda). Nadie se acercó a ayudarme. Yo tuve que buscar a una ambulancia. Habían personas del juego que decían donde tenía que ir”, aseguró.

Ella tuvo que bajarse del lugar y dirigirse por sus propios medios para ir a atenderse. Cuando llegó al lugar, un enfermero la atendió, e incluso, narra, le hizo sentir culpable del suceso. “No denuncié en su momento porque el personal me dijo ¿en dónde pusiste tu mano? Como si yo tuviera la culpa de que un fierro esté salido. Luego de eso me envolvieron con gasas, pero nunca más me llamaron ni se hicieron cargo”, acotó.

Armas precisó que solo se le hizo un procedimiento básico y ningún representante acudió a ayudarle. Ahora, ella requiere una cirugía porque no puede mover su mano y pide al Play Land Park hacerse a cargo.