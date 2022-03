Piura: transportistas inician paro indefinido por presuntos abusos de agroexportadoras

Piura. Tal y como lo anunció la Asociación de Transportistas, este 16 de marzo se inició el paro indefinido para llamar la atención de las autoridades regionales y nacionales ante los presuntos abusos por parte de las agroexportadoras del Medio Piura, de los cuales no encontraron solución durante siete meses de diálogo.

Según Leo Guerra, dirigente de esta asociación, hay más de 300 buses paralizados, puesto que las empresas no cumplen con dar prioridad a los conductores de Piura, como se acordó en una mesa de diálogo. Aseguró que estas firmas dan prioridad a las de otras regiones.

Los manifestantes bloquean las vías. Foto: difusión

“Desde diciembre están parados estos buses. Las agroexportadoras no están cumpliendo. Hemos tenido siete meses de mesa de diálogo y para nada, para no llegar a ningún acuerdo, porque no están contratando a nuestros transportistas. No es justo porque no nos dan trabajo”, señaló.

Asimismo, desde la carretera principal del Medio Piura, Guerra se dirigió a los congresistas de la República que representan a Piura, ya que decenas de familias se encuentran sin sustento, mientras que hace poco ingresó a estas agroexportadoras una empresa de diferentes regiones con 200 buses. Los manifestantes pidieron la inmediata intervención de las autoridades regionales y nacionales. De lo contrario, seguirán con su medida de bloquear la vía que une a diferentes pueblos.