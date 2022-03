Piden ayuda para menor de 4 años que sufre de 13 enfermedades

Un menor de 4 años que sufre de hidrocefalia, parálisis celebrar infantil y otros 11 diagnósticos, necesita ayuda para ser trasladado de Piura hacia la ciudad de Lima y pueda seguir su tratamiento, según indicó su madre Olenka Vallejos Sabad.

La mamá manifestó que desde que nació el pequeño de nombre Carlitos, los doctores lo desahuciaron. Sin embargo, lograron que un médico del Instituto del Niño lo atienda y pueda tener calidad de vida.

Por ello, están organizando una colecta para costear el viaje, la cama clínica, medicinas y leche en fórmula que Carlitos necesita. “Carlitos ya no ve, no puede caminar. No contamos con los medios económicos para poder llevarlo a Lima, tiene problemas en el pecho y no puede respirar bien”, contó la progenitora.

Olenka aseguró que en Paita no hay un médico especialista que lo pueda atender. Si usted desea ayudar a Carlitos, pude hacerlo a través de Yape o Plim al número 943 004 803.