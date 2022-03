Delincuente roba a policía y termina llorando al ser capturado en Los Olivos

Un delincuente hizo de todo para no ser trasladado a la comisaría. Este miércoles, en horas de la mañana, capturaron a un hampón que le quitó la billetera a un policía en Los Olivos. El sujeto interceptó a su víctima y le arrebató sus pertenencias cuando esperaba un colectivo en la zona Santa Elvira.

Según detalló el agraviado, los vecinos del lugar lo ayudaron a intervenir al malhechor, quien responde al nombre de César Meléndez. Luego de esto, los uniformados llegaron y lo enmarrocaron para conducirlo a la comandancia policial.

Ante esto, el delincuente empezó a pedir disculpas y hasta se excusó diciendo que lo hace porque no tiene “para comer y que es la primera vez”.

La víctima del robo escuchó los lamentos; sin embargo, hizo caso omiso y pidió la mayor sanción para el hampón, quien fue capturado luego de correr por varias cuadras.

“Yo estaba tomando mi colectivo para ir a San Juan de Lurigancho y este señor se acerca y me saca mi billetera. Todos los vecinos me han apoyado. Las disculpas no existen, el delito ya fue cometido ”, lamentó el agraviado a Panamericana Noticias.

Por su parte, los vecinos de Los Olivos rodearon el carro de la PNP para pedir mayor vigilancia en la jurisdicción. Asimismo, denunciaron que los asaltos a mano armada ocurren a diario sin importar la hora.

“Se debe erradicar a todos los delincuentes y él debe pagar por el delito que ha cometido”, señaló un morador de la zona que apoyó en la intervención.