Hernán Condori sobre el ‘agua arracimada’: “Nunca he prescrito ni comercializado el producto”

El ministro de Salud, Hernán Condori, respondió sobre sus afirmaciones respecto a la promoción del ‘agua arracimada’ durante la moción de interpelación ante el Congreso de la República. El titular del Minsa señaló que “nunca ha comercializado el producto” y que solo “difundió su uso en un círculo familiar”.

“No he mencionado que dicho producto tenga propiedades curativas. No he prescrito ni comercializado el mencionado producto. Pero sí cuenta con registro sanitario. Este producto es solamente agua”, dijo el titular del Minsa ante los parlamentarios.

“Deseo cerrar este capítulo. Difundí esto en un círculo familiar, nada más. La medicina que hacemos no va a ayudarlo. […] Hay una esperanza en la cual, de repente, ese producto lo usé en un familiar. Pero no he prescrito ni vendido… Cuando compraron la ivermectina como tratamiento para la lucha de COVID-19, ¿dónde estaba el fundamento científico?”, agregó.

Condori difundió el uso del ‘agua arracimada’ e ivermectina

En un video difundido en redes sociales, el ministro Condori promocionaba el producto ClusterX2, conocido también como ‘agua arracimada’. Este elemento se ha utilizado para tratar enfermedades o fortalecer el cuerpo sin contar con evidencia científica.

En otro momento, también se encargó de recetar medicamentos que son perjudiciales para la salud y carecen de sustento científico. Tal es así que, en abril de 2021, promovió la ivermectina y la azitromicina, los cuales no son recomendables para el tratamiento de la COVID-19.