Denuncian presuntas deficiencias en obra en la sierra de Piura

Tras el inicio de las intensas lluvias en la sierra de Piura, los pobladores de la provincia de Ayabaca denunciaron presuntas deficiencias en la construcción de la carretera Sícchez – Monterrico – Ambasal, que hace tres meses fue inaugurada y hoy en día se encuentra intransitable.

Según manifestaron, dicha obra fue ejecutada por la Municipalidad Distrital de Sícchez, y comprende 17.4 kilómetros, además de alcantarillas, badenes y muros de contención que deberían garantizar la transitabilidad de la población. Sin embargo, este proyecto, que se realizó por un monto de 11 millones 282.680 soles, hoy se encuentra intransitable debido al material inadecuado que se utilizó.

Decano cuestiona construcción de carreteras en la sierra. Foto: La República.

Según manifestó el decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Hermer Alzamora, señaló que el slurry real (material utilizado para los trabajos) no es adecuado para usar en las carreteras de la sierra. “Acá le han puesto slurry y eso no se pone en ningún lugar donde hay lluvias. El slurry es un ‘engañamuchachos’, solo es un recubrimiento superficial para que se vea bonito, para embellecer. Eso no se pone en zonas de sierra donde hay bastante agua, sino en la ciudad, donde no llueve”, enfatizó.

Tras esta situación, el especialista exigió una investigación exhaustiva y que se sancione a los responsables de esta mala ejecución de obra, que pone en riesgo la integridad de los pobladores.

Al respecto, el gerente regional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Martín Mejía Coronado, señaló que la ARCC fue quien gestionó el financiamiento, sin embargo, el diseño de la cuestionada carretera estuvo a cargo de la Municipalidad de Sícchez.

Tras los cuestionamientos, La República se comunicó con el alcalde del distrito de Sicchez, sin embargo el burgomestre dijo que, por motivos de lluvias, no podía atender las llamadas telefónicas y mañana jueves se pronunciaría al respecto.