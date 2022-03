Cusco: universitarios no descartan protestar si incremento en pasaje de transporte urbano es excesivo

Los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac) no descartan iniciar protestas en caso hubiera un incremento excesivo en el pasaje de transporte urbano. Esto ante el anuncio de un reajuste de las tarifas por parte de los transportistas.

El vicepresidente de la Federación Universitaria de Cusco (FUC), Willian Huamán, señalo a La República que los nuevos precios deben estar al alcance de los usuarios y, para ese propósito, espera que dicho sector desarrolle un estudio técnico, para determinar el porcentaje a aumentar.

El dirigente de los universitarios refirió también que los estudios que realizan los empresarios de este rubro deben considerar las condiciones económicas de los estudiantes para el medio pasaje, debido a que un mayor porcentaje de ellos provienen de provincias y no tienen posibilidades económicas.

Lamentó que los transportistas no los hayan convocado para la nueva estructura de costos y, además, que pretendan desarrollar dichos estudios cuando están de vacaciones. Asimismo, precisó que dicha situación no será motivo para que no protesten si consideran que los nuevos montos son altos.

Cabe mencionar que más de 17 empresas de transporte urbano fueron multadas por la Municipalidad Provincial de Cusco el último martes por no respetar el pasaje diferenciado o por incumplir el aforo.