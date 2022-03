Cajamarca: 57% de colegios tienen deficiencias en infraestructura y servicios básicos

La Contraloría General de la República informó que en la región Cajamarca más del 57% de colegios tienen deficiencias de infraestructura y carencia de servicios básicos, lo que pone en riesgo el retorno de las clases presenciales y semipresenciales en marzo de 2022.

En el operativo “Buen Inicio del Año Escolar 2022″ se detectó que 23 locales estaban cerrados, 11 sin designación de director y dos directores con licencia y vacaciones

De esta manera se verificó las condiciones de bioseguridad ante la COVID-19; documentos de gestión institucional; así como lo relacionado a la infraestructura, el equipamiento y la prestación de los servicios básicos.

Hechos detectados

En las diligencias a 322 colegios, se observó que en su mayoría presentan mal estado en puertas (206 con 64%); techos (211 que representa 65,5%); ventanas (211 con 65.,%), lo que —se afirma— podría afectar la integridad y salud de la comunidad educativa y el proceso de enseñanza y aprendizaje.

La Contraloría detectó que los colegios no garantizan la el retorno a clases.Foto: Contraloría

Esta situación también propiciaría el ingreso de personas no autorizadas, accidentes, derrumbes y exposición a peligros naturales y fenómenos climáticos.

En este contexto se detectó que hay una limitada implementación de las medidas de bioseguridad; ello, a su vez, podría ocasionar el contagio y propagación del coronavirus en los colegios.

Por ejemplo: 36 (11%) locales no cuentan con ambientes ventilados; 109 (34%) no tienen ambientes adecuados para un distanciamiento físico; 215 (67%) no tienen señalización para el aforo; 94 (29%) requieren la implementación de estaciones de lavado o desinfección de manos cerca a la puerta de ingreso; y 29 (9%) necesitan que sus docentes cuenten con sus dosis de vacuna.

En tanto, 320 instituciones educativas carecen de los servicios básicos, lo cual afectaría la continuidad y calidad de las labores académicas.