Arequipa: Ladrillera Tauro no construyó en espacio público de variante de Uchumayo

El último 25 de febrero, en la edición web de este diario se publicó una nota respecto a la denuncia ciudadana que daba a conocer que una empresa ladrillera había colocado un muro de ladrillos que impedía el tránsito por la vereda y un cerco de llantas que acortaba la vía pública. Todo ello en inmediaciones del kilómetro 5 de la variante de Uchumayo en Arequipa.

De forma errónea, se informó que, de acuerdo al video y fotografía proporcionadas por la ciudadana, era la Ladrillera Tauro SAC la que había hecho tal construcción. En la foto y el video se aprecia una pared pintada con el nombre de la referida empresa.

Al respecto, el gerente de Ladrillera Tauro, Félix Linares Rodríguez, refirió que tal construcción no fue realizada por su empresa , pues ese predio tampoco es de su propiedad. Precisó que la sede de la ladrillera no funciona en ese lugar y que solo se pintó publicidad en la vivienda.

“ Ladrillera Tauro no queda allí. El letrero que se pintó en la pared fue con consentimiento del dueño. Nosotros quedamos a espaldas del grifo que está más abajo, y como no estamos a la pista y la gente no nos ve, tenían problemas en dar con nosotros. Entonces le pedimos al dueño de esa casa que nos deje pintar nuestra publicidad allí, inclusive en la parte inferior del letrero hay una flecha que dice: a 100 metros”, indicó Linares en comunicación con La República.