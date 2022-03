Arequipa: docentes de cuna jardín denuncian que EsSalud no devuelve ambientes

Casi 100 niños de entre 2 y 5 años no pueden utilizar las instalaciones de la I.E.P Cuna Jardín EsSalud porque, hasta la fecha, las autoridades de la entidad no desocupan los ambientes que solicitaron prestados al inicio de la pandemia de la COVID-19.

Rosario Luna, auxiliar de educación, contó que nueve salones que antes eran usados por los menores continúan siendo ocupados con camas para los residentes médicos y muebles convertidos ahora en oficinas legales.

“Existía el compromiso de la anterior gestión de devolver los ambientes que fueron prestados con toda voluntad hasta diciembre del 2021. Sin embargo, la actual gestión desconoce este compromiso. Solo tenemos tres ambientes disponibles”, contó Luna a La República.

Esta situación ha llevado a que los maestros tengan que alquilar espacios del local del Club de Abogados para que los menores pueden desarrollar, sobre todo, actividades psicomotrices y de adaptación.

“Tenemos que pagar alquiler en otro lado, teniendo nuestro propio local. Nosotros tenemos que llevarlos en movilidad hasta allá y luego volverlos a traer porque los padres están comprometidos con nosotros. Corremos con los gastos de movilidad”, agregó la auxiliar.

A las 12.00 p. m. de este miércoles, un grupo de docentes y padres se apostaron en los exteriores de la cuna jardín para realizar una protesta en contra de las autoridades de EsSalud. Por minutos bloquearon la calle Don Bosco, lo que detuvo el tránsito vehicular.

La docente Merleni Salas agregó que tenían también programado una vigilia este miércoles a las 6.00 p. m., donde esperan la presencia de más apoderados.

“Nosotros no queremos seguir haciendo clases virtuales, queremos que nuestros hijos retornen a sus aulas. No es justo que hasta ahora no desocupen los ambientes”, indicó, por su lado, Yenny Quispe, madre de familia.

La República intentó buscar el descargo de las autoridades de EsSalud, pero hasta el cierre de esta nota no se pronunciaron sobre la denuncia.