Dos meses después del derrame, pescadores mendigan reparación a empresa Repsol

Gremios de pescadores y comerciantes de muelles y caletas de Ancón y el norte chico, afectados por el vertido de crudo que se produjo hace dos meses en una instalación de Repsol frente al mar de Ventanilla, reclaman a la empresa una mesa de diálogo porque no están de acuerdo con el bono de S/ 3.000 que la compañía española otorgará a los damnificados, con la aprobación del gobierno de Pedro Castillo.

El viernes 4 de marzo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció que había dado el visto bueno al convenio entre Repsol y los pescadores para que reciban un adelanto de indemnización de S/ 3.000. Sin embargo, en la negociación participó una mínima parte de los pescadores y la PCM nunca se reunió con sus dirigentes y el Ejecutivo, que desde el principio prometió un bono, dejó sin efecto el ofrecimiento.

Cada gremio ha decidido actuar por su cuenta para arrancarle a Repsol un acuerdo más satisfactorio, como es el caso de la Asociación de Pescadores de Aucallama (Huaral).

‘’Hemos venido a la empresa Repsol para pedirle que instale una mesa de diálogo y plantearle la situación de los pescadores de Aucallama. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que han decidido la PCM y Repsol. Vamos a plantear nuestra contrapropuesta porque cada uno de los afectados tiene diferentes realidades. Ancón tiene una realidad, Aucallama tiene otra realidad, Chancay también. No pueden hacer lo mismo con todos. Antes de llegar a un acuerdo, primero se debió identificar el daño, las zonas de trabajo afectadas. No podemos ir a ciegas y aceptar los tres mil soles’', señaló el dirigente del gremio de Aucallama, Abel Rojas.

‘’Han transcurrido dos meses desde el día del derrame y desde entonces todos los días hacemos olla común para alimentarnos porque no tenemos ingresos’', añadió Rojas.

Repsol decidió abonar S/ 3 mil sobre la base de un pedido que hizo la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón, y que luego impuso a la Asociación de Pescadores y Armadores Artesanales José Olaya de Chancay y la Asociación Movimiento Juvenil Pachacutano, que suman 1.636 agremiados. En el padrón de afectados hay inscritos más de cinco mil. Sin embargo, ni Repsol ni el Ejecutivo se basaron en estudios para definir el monto que será distribuido a los pescadores.

‘’Solicitamos a Repsol un cambio en el acta de suscripción individual porque dice ‘acuerdo de transacción’ y los abogados nos indican que es perjudicial a futuro. Nos respondieron que lo iban a consultar con sus asesores de España, pero luego nos negaron el cambio, argumentando que ya hay un modelos que han firmado otras organizaciones’', explicó el representante del Sindicato de Pescadores Artesanales de Chancay, Zenón Gallegos.

Española Repsol minimizó dimensión del desastre.

‘’Lo que pasa es que el Estado no quiere la asumir responsabilidad de entregar un bono. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo han hecho algo. Porque también han venido a hablar con nosotros congresistas y no han sacado ninguna propuesta legislativa en favor de los damnificados’', relató el dirigente.

Cada gremio afronta un problema distinto, como es el caso de la Asociación de Pescadores, Armadores, Estibadores Artesanales de la Playa Bahía Blanca (Ventanilla).

‘’Estamos en la miseria, sin trabajo y con muchos gastos. Ahora estoy en la puerta de Repsol esperando a que me atiendan. Hemos venido a pedir que cumplan con el acuerdo de entregarnos vales de S/ 500 quincenales. Solo han entregado una vez y nos deben tres vales. Queremos saber si nos van a dar o no, para decidir si salimos en movilización. Ni siquiera estamos hablando de indemnización sino de vales pendientes que Repsol se comprometió a otorgarnos’', informó el representante del gremio, Miguel Núñez.

Los hechos relatados por los pescadores confirman el informe de la Defensoría del Pueblo sobre la vulneración de los derechos de los afectados por el derrame de petróleo de Repsol.

Repsol presentó informe con falsa información

La refinería La Pampilla, de propiedad de la española Repsol, entregó al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) un reporte con datos falsos sobre el derrame de crudo de Ventanilla, por lo que le aplicaría una sanción equivalente a los S/ 4 millones.

De acuerdo con el organismo, Repsol comunicó la fuga de 0.16 barriles de petróleo en un área de 2.5 metros cuadrados.