Play Land Park tiene otra víctima: joven denuncia que sufrió accidente durante juego del tagadá

Unos adolescentes de 11 y 13 años asistieron al Play Land Park de Surco para pasar un momento de diversión; sin embargo, esto no ocurrió y en su lugar fueron protagonistas de un aparatoso accidente al interior de las instalaciones.

Hasta este martes, se pensaba que ambos eran las únicas víctimas de este conocido establecimiento que promete entretenimiento; no obstante, una nueva denuncia dejó al descubierto que hay otra persona herida por una presunta negligencia.

Se trata de Camila Armas, a quien le ingresó un tubo metálico en la mano cuando estaba en el popular juego tagadá . Según detalló, el incidente ocurrió el último 31 de enero y, hasta ahora, nadie de la empresa se ha comunicado con ella para apoyarla.

Por ello, se vio en la obligación de continuar con un tratamiento médico por su cuenta. No obstante, asegura que los dolores siguen pese a que ya pasó un mes y medio. “He tenido que dejar mi trabajo”, reclamó ante Panamericana Noticias.

“Mi piel se levantó, ya que un tubo ingresó a mi mano. En el momento que lo retiro me doy cuenta que estoy embarrada de sangre. El chico que controla el juego no sabe todo. No se han comunicado conmigo pese a que tienen mi número y mis datos”, añadió.

Play Land Park responde

El abogado del parque de diversiones que ya ha sido clausurado aseguró que tienen una póliza para atender estos casos. “Nuestra actividad tiene un riesgo y nosotros lo aceptamos y prevemos con estos seguros”, puntualizó. Sin embargo, esta no habría llegado a la afectada.

Tras el accidente, la Municipalidad de Surco se acercó a las instalaciones del Play Land Park y constató que estas no tenían autorización para funcionar. El personal municipal dijo que la renovación recién entraba en vigencia desde este martes 15 de marzo.

“(Se da) la cancelación del evento por haber funcionado el día viernes 11 —que se presentaron los hechos lamentables— sin autorización expresa de la Municipalidad”, señaló a La República.