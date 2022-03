Arequipa: concentradores de oxígeno siguen guardados

Los 144 concentradores de oxígeno que se adquirieron por el valor de S/ 1 millón 006 mil hasta el momento no benefician a nadie. Continúan guardados en las instalaciones de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa) del Gobierno Regional de Arequipa. Cuando arribaron permanecieron en sus cajas en el almacén de Logística de la Geresa, ahora fueron puestos en el Área de Inmunizaciones.

No existe un pronunciamiento oficial de por qué no se distribuyen a los centros de salud de las provincias de Caylloma, Castilla, La Unión y Condesuyos. La gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez, adelantó que los equipos no cumplirían las especificaciones técnicas. Para ello comunicaron al Consorcio Equipos Médicos del Sur, que ganó la adjudicación simplificada, para que subsanen estas.

La Oficina de Control Institucional (OCI) pidió el expediente de la adquisición. Trascendió que está investigando las irregularidades que hay en la compra.

Mientras que el asesor regional y extitular de la Geresa, Christian Nova Palomino, sacó cuerpo por las responsabilidades de esta compra. Sostuvo que la adquisición de estos equipos para enfrentar la tercera ola de la pandemia del Covid-19, tiene un cronograma y que no se ha respetado. “Esos concentradores se han tenido que entregar”, alegó.

Explicó que los problemas se dieron en los contratos para los residentes que tenían que realizar la verificación de los concentradores. Dijo que él dejó la resolución firmada para ello. “Quiero presumir que por desconocimiento no han continuado con el procedimiento”, alegó. Sostuvo que este problema retrasó todo sin mencionar las observaciones que hizo la gobernadora.❖