Arequipa: 21 alumnos se quedan sin clases presenciales por oposición de docente

Arequipa. Un grupo de padres de familia del 3° C de primaria de la I.E. 40206 Milagros se mostró su molestia porque una docente se opone a realizar clases presenciales.

Los progenitores llevaron el último lunes a sus hijos al colegio, pero se dieron con la sorpresa de que la maestra había solicitado desarrollar labores remotas por encontrarse en estado de vulnerabilidad ante la COVID-19.

“No entendemos por qué ayer esperaron a última hora para decirnos que la profesora no quiere hacer clases presenciales, nos quedamos con nuestros hijos afuera. Nosotros no queremos más clases virtuales, nuestros niños no han aprendido nada en estos últimos dos años”, indicó Elizabeth Paredes, una de las madres.

Los padres agregaron que desconocen si la docente tiene alguna comorbilidad o problema mayor que le impida enseñar de manera presencial.

“Queremos la UGEL Norte nos dé una solución. Hay maestros que tienen más edad y ellos normal están haciendo clases. A la maestra le falta vocación y pedimos una nueva profesora para nuestros hijos”, indicó otro padre de familia.

Son 21 alumnos de esta sección que no pueden retornar al colegio. Otras secciones iniciaron el año escolar este el último lunes 14 de marzo.