“Si me multan, yo la pago”: padres infringen normas de tránsito en colegios de La Molina y Surco

La vuelta a clases no solo es alegría para muchos. También es una odisea para los conductores que pasan cerca de las escuelas, ubicadas en La Molina y Surco, y que tienen que superar la congestión vehicular generada por los padres que se estacionan en las puertas de las mismas o los dejan cuadrados metros más adelante sin importarles que las demás personas también tienen derecho a transitar.

“Cuando tengas hijos entenderás, si hay que pagar multa que me multen, yo la pago. Si me multan, yo la pago pues cuñado (...) Yo que puedo hacer si hay espacio para que transiten por el medio sino que pinten las líneas de blanco y no de amarillo. Cuando tengas que recoger vas a entender que tienes que recoger a tu hijo y no hay de otra. Cómo lo recoges si no hay donde estacionar ”, dijo uno de los padres de familia a Panamericana Noticias al momento de ser cuestionado por la infracción que estaba cometiendo.

Asimismo, hubo quienes indicaron que la calles es de todos y tienen derecho a estacionar sus carros para poder dejar a sus hijos y esperarlos hasta que acaben las clases.

“Lamentablemente, son cosas que escapan de nuestras manos, la calle es libre”, recalcó otra madre de familia y quien también ofrece servicio de movilidad escolar.

Cabe resaltar que este 14 de marzo, más de 4 millones de estudiantes retornaron a las aulas después de 2 años de clases virtuales por la pandemia de la COVID-19.