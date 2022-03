Estados Unidos: 8 universidades a las que puedes aplicar desde Perú

Estudiar en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, es uno de los sueños para muchos estudiantes alrededor del mundo. Sin embargo, debido a los altos costos que conlleva optar por alguna de estas universidades, muchos de ellos no pueden continuar con su educación de ensueño. Por esta razón, el portal Minerva Prep seleccionó ocho universidades en Estados Unidos que ofrecen las mejores becas a alumnos internacionales, como aquellos provenientes del Perú.

Harvard University

Harvard University es una universidad privada perteneciente a la Ivy League. Está ubicada en Cambridge, Massachusetts. Además de ser una de las instituciones de educación superior más antiguas, es considerada una de las más prestigiosas en Estados Unidos y el resto del mundo. Su costo estimado es de US$ 80.007, pero la casa de estudio ofrece ayuda financiera tanto a estudiantes nacionales como a internacionales.

De acuerdo a su sitio web, ofrece a sus estudiantes un promedio de US$ 68.000 en becas y otros tipos de ayuda financiera para que puedan acceder a esta prestigiosa institución. Cabe resaltar que el 55% de los estudiantes de este centro de estudios recibe alguna beca para ayudar a financiar su educación.

El 55% de los estudiantes de este centro de estudios recibe alguna beca para ayudar a financiar su educación. Foto: Harvard University

Stanford University

Stanford University es una universidad privada de investigación ubicada en Stanford, California. Es ampliamente reconocida como una de las mejores en Estados Unidos y a nivel mundial. Consiguió el título de segunda mejor universidad en el mundo en el Academic Ranking of World Universities 2020 y tiene un costo estimado de US$ 78.898.

En promedio, está dispuesta a cubrir la necesidad económica demostrada de todos sus estudiantes que hayan solicitado ayuda financiera, sin importar su nacionalidad. En promedio, la casa de estudios ofrece ayuda financiera de US$ 56.500 a sus estudiantes de primer año.

Columbia University

Columbia University es una universidad privada ubicada en New York, Estados Unidos, y forma parte de la prestigiosa Ivy League. Esta es clasificada como la tercera mejor universidad en el país norteamericano por U.S. News., que tiene un costo estimado es de US$ 80.349.

Afortunadamente, brinda becas de US$ 66.350 a los estudiantes internacionales que soliciten ayuda financiera, así como también ofrece a sus estudiantes internacionales un trabajo de medio tiempo que les permite conseguir un poco de dinero extra para ayudar con los costos de la colegiatura o de gastos personales.

Columbia University es una universidad privada ubicada en New York. Foto: Columbia University

Duke University

Duke University es una universidad privada de investigación en Durham, North Carolina. Es reconocida mundialmente por su talentoso equipo de básquetbol, pero también por su alto nivel educativo, el cual les consiguió el lugar 12 en la lista de mejores universidades estadounidenses de U.S. News.

Su costo aproximado de US$ 78.828, pero otorga en promedio de US$ 53.400 de ayuda financiera al 46% de sus estudiantes de primer año. Además, entre 20 y 25 estudiantes internacionales verán sus necesidades financieras cubiertas al 100%.

Williams College

Williams College es una universidad privada en Williamstown, Massachusetts. Su costo estimado es de US$ 74.600, pero aproximadamente el 60% de los estudiantes internacionales reciben ayuda financiera de, en promedio, US$ 65.000.

En sus paquetes de ayuda financiera incluye de forma gratuita: libros de texto, materiales de laboratorio y arte, clases de música y un boleto de ida y vuelta a casa.

Amherst College

Amherst College es otra universidad privada ubicada en Amherst, Massachusetts. Es la casa de estudios más cara de la lista por su costo estimado de US$ 82.808. Sin embargo, si se solicita ayuda financiera, te proporcionará un paquete equivalente al 100% de tus necesidades. Así que, si logras ser admitido y financiado en esta universidad tan competitiva, no tendrás que preocuparte por nada más que pasar tus clases.

Amherst College es otra universidad privada ubicada en Amherst, Massachusetts. Foto: Amherst University

Skidmore College

Skidmore College es una universidad privada ubicada en Saratoga Springs, New York. De igual manera, es bastante cara al tener un costo aproximado de US$ 76.630. Sin embargo, se brindan becas de US$ 41.200 en promedio a los estudiantes internacionales admitidos. Además, de acuerdo a su sitio web, la escuela ofrece ayuda financiera a la mitad de sus estudiantes, por lo que hay una gran probabilidad de que recibas un poco de ayuda financiera si es que la solicitas.

Swarthmore College

Swarthmore College es una universidad privada ubicada en Swarthmore, Pennsylvania. Fundada en 1864, fue una de las primeras universidades coeducativas (estudiantes de ambos sexos eran aceptados) en los Estados Unidos. El paquete promedio de ayuda financiera para los estudiantes de la clase de 2021 tuvo un valor mayor a US$ 60.000.

Según la necesitad económica comprobada, la casa de estudios podrá cubrir hasta el 100% de la colegiatura, el costo de alojamiento, comida y el precio de los materiales que necesites durante la carrera si es que eres admitido a la universidad y solicitaste ayuda financiera.