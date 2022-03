Municipio de Arequipa le debe S/ 33 mil a curas franciscanos

Por: Roberth Orihuela

En octubre del 2018, durante la gestión del exalcalde Alfredo Zegarra Tejada, inició la construcción de la obra de mejoramiento de las calles Jerusalén y San Juan de Dios, bajo la modalidad de administración directa. Para ello, el municipio necesitaba un local que haga de almacén y pudieron dar con el patio del excolegio San Francisco, que pertenece a la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú. En un principio el Consejo de Regidores no aprobó la contratación directa, que era por S/ 5.500 mensuales por alquiler. Aún así, los funcionarios municipales utilizaron el local por casi 6 meses sin contrato. Por ello los curas han solicitado una conciliación para cobrar la deuda. El alcalde provincial Omar Candia Aguilar asegura que pagarán, pero este no es el problema. El especialista en Derecho Municipal, Edgardo Lajo Paredes señala que será el municipio el que pague esa conciliación, lo que significa un gasto extra generado por las malas decisiones de los funcionarios.

De acuerdo a la versión del entonces residente de la obra, Eduardo Málaga Valverde, la comuna necesitaba con urgencia un local que haga de almacén y oficinas para la obra. La mayoría de los posibles dueños querían cobrar entre US $ 5 mil y US $ 10 mil mensuales. Hasta que pudieron llegar a un trato con el padre Fray Juan Nicolás Ojeda Nieves, ministro de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, para que les alquile el local ubicado en el 401 de la calle Jerusalén, ex colegio San Francisco. El valor mensual era de S/ 5.500.

Inmediatamente, enviaron el informe a la comuna provincial. Se requería de una contratación directa, pues supuestamente era el único postor. El 30 de noviembre del 2018 el Consejo de Regidores desestimó la contratación, alegando que no era posible que no hubieran más locales dónde instalarse. Aun así, Málaga Valverde decidió hacer caso omiso e instalarse en el patio de los curas; sin contrato ni orden de servicio que lo respalde.

El local sirvió como almacén “ilegal” durante casi 6 meses (octubre, noviembre y diciembre del 2018, y enero, febrero y marzo del 2019) generando una deuda de casi S/ 33 mil. Recién en marzo de 2019, con la gestión de Omar Candia, el Concejo Municipal aprobó la contratación directa del patio. Pero esta recién correría desde el 9 de abril hasta el 3 de enero del 2020. Es decir, no se reconocieron los 6 meses anteriores, porque en principio nunca debieron contratarse sin la venia de los regidores.

Con pleno derecho, los curas franciscanos solicitaron, en octubre del 2019, que el municipio cumpla con pagarles los 6 meses que usaron su patio. Después de varios intentos, el municipio declaró improcedente el reconocimiento de pago.

Ante la insistencia del cobro, el 26 de marzo del 2021 el gerente de Asesoría Jurídica, Augusto Santillana Tito emitió el dictamen legal Nº 331, derivando el caso a la Procuraduría Provincial, a cargo de Mario Farfán Carrillo, para que lleve a cabo una conciliación “conforme a lo requerido por las áreas competentes”. En palabras del alcalde provincial, lo que se quiere es “honrar la deuda y pagar a los padres franciscanos”. v

Regidores piden sanciones

El viernes, en sesión extraordinaria, el pleno del Concejo aprobó que el procurador municipal concilie con los curas franciscanos, con el fin de que se pague la deuda generada. Pero esto, dijeron varios, no implica que no se tengan que señalar las responsabilidades en los funcionarios que ocasionaron el problema, empezando por el residente de obra, Eduardo Málaga. El regidor Jorge Condori Pacheco anunció que pedirá que se sancione, al menos administrativamente, a los funcionarios.

El alcalde Omar Candia dijo que en el informe final del procurador se deberá incluir un apartado indicando a los responsables. Aunque no dijo si iniciarían medidas legales contra ellos.