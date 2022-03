Trabajadores de Southern piden a comunidad que cese acciones de protesta contra minera

Trabajadores de la empresa Southern y sus familias solicitaron a comuneros de Moquegua que opten por el diálogo y cesen las acciones de protesta contra la minera. A través de una página en Facebook denominada No Me Robes Mi Trabajo, los obreros detallaron que la toma de la válvula del reservorio de Viña Blanca los estaría afectando ya que no cuentan con agua para sus servicios básicos y no pueden continuar con las operaciones en la mina Cuajone.

Al respecto, Southern también se pronunció y confirmó que la toma de dicha válvula provocó la paralización de su producción desde el 28 de febrero.

“Nos ponemos de pie con el propósito de defender nuestro trabajo ante las permanentes agresiones de una comunidad aledaña que nos ha cortado el agua por más de 15 días, atentando contra nuestra salud y la de nuestras familias”, explicaron.

PUEDES VER: Mina Cuajone de Southern Perú suspende sus operaciones por protestas

Asimismo, detallaron que su trabajo en la minera y el sustento económico de sus familias se encuentra en riesgo. Detallaron que cerca de 5.000 personas se encuentran afectadas . “No nos roben nuestro trabajo, también somos peruanos”, resaltaron.

Paralización y conflicto

De acuerdo a Southern, los pobladores de la comunidad de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala tomaron medidas contra la minera ya que sostienen que esta habría usurpado sus terrenos y exigirían una contraprestación de US$ 5.000 millones, además del pago permanente del 5% de utilidades netas. La minera rechazó estas manifestaciones y sostiene que sus operaciones se realizan en zonas autorizadas por el Estado peruano.

Sin embargo, se produjo la toma del reservorio Viña Blanca. Asimismo, comuneros bloquearon la vía férrea de la minera generando que el mineral extraído llegue al puerto de Ilo.

Por su parte, comuneros detallaron a prensa local que habrían sido agredidos y amenazados con armas de fuego por sujetos de nacionalidad extranjera cuando realizaban sus acciones de protesta. También alegan presunto secuestro y el robo de varios bienes.