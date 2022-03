Moquegua: niño de 10 años quedó desfigurado tras ataque de perro en Ilo

Un niño de 10 años de edad resultó herido luego de ser atacado por un perro. Tal fue la magnitud de las mordidas, que el menor resultó con el rostro desfigurado.

Todo ocurrió cerca del mediodía del 8 de enero del presente año en un parque de Nueva Victoria en la provincia de Ilo, región Moquegua. El menor jugaba fútbol con sus amigos cuando la pelota cayó cerca al can, se acercó a recogerla y en ese instante fue atacado.

El animal provocó heridas en la nariz, mandíbula y brazo, por lo que fueron necesarios nueve, tres y un punto, respectivamente. Asimismo, su madre, Eulalia Pacoticona Quispe, tuvo que llevarlo hacia Tacna para una mejor atención porque en su localidad no hay un especialista en el tema.

Pacoticona pide al propietario del can hacerse cargo de los gastos médicos. “Mi hijo necesita una cirugía plástica en la nariz porque el perro casi se la arrancó. Su dueño, Ignacio Vega Molina, no se hizo responsable de los daños. Los primeros días conversamos, pero no llegamos a un acuerdo, después de eso nada” explicó a Telesur.

Su familia, en los próximos días, realizará una pollada para recaudar fondos para la operación.