La Libertad: priorizan proyectos para fortalecimiento de la salud

Buscando fortalecer el tema de tratamiento y prevención de enfermedades no transmisibles desde la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad, ya trabajan en proyectos de mejoras del primer nivel de atención, así como nueva infraestructura que beneficie a la población de esta región.

“ Hemos estado trabajando en el fortalecimiento de la salud de la región, mejorando el primer nivel de atención no solo para la COVID-19, sino también para las enfermedades no COVID-19, tan solo no en el tema de tratamiento, sino en la prevención de que no haya más pacientes diabéticos, hipertensos . Nos faltó recurso humano para otras prioridades como son los pacientes con cáncer que no se tenía el servicio para su atención”, señaló a La República la gerente regional de Salud, Kerstyn Morote García.

Entre los proyectos que se tiene para este 2022, están el Centro de la Visión que se va inaugurar en Huamachuco, para que los pacientes de la zona de la sierra de La Libertad no tengan que trasladarse hasta Trujillo para ser atendidos en el Instituto Regional de Oftalmología (IRO). Para ello, la Geresa firmará convenio con Obis Internacional.

“Ha llegado el momento en que no se vea la salud como algo intrahospitalario o intramural, nosotros salimos a dar salud en territorio, se va firmar convenio con Roche para hacer tamizaje de cáncer de mama y cáncer uterino de forma remota, que no tengan que venir, nosotros iremos a las provincias a hacer los despistajes con el equipamiento y el especialista, con mamógrafo y ecógrafo y todos los exámenes del Papa Nicolau”, expresó Morote García.

Otras de las preocupaciones que se tiene es, “ trabajar en la salud mental de la población, por todo lo que han vivido con la pandemia, a todos nos afectado por el miedo a salir, por el temor a cambiar la una manera de vida. El que diga que no requiere trabajar en esto, es que no acepta la forma de vida, vamos a presentar un plan para reforzar esta área ”, agregó.