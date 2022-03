La Libertad: movimiento político regional convoca a macha por la paz y la no violencia

Con información de Yolanda Goicochea de URPI / LR

Los líderes y precandidatos del Movimiento Regional Trabajo Más Trabajo convocaron a una marcha por la paz y de respaldo a los que sufren día a día por los altos índices de criminalidad en La Libertad, como la precandidata al distrito de El Porvenir, Sandra Guevara, a quien criminales dejaron una granada en la puerta de su casa. El evento se realizará este martes 15 de marzo desde las 4 p. m.

“Vamos a hacer una marcha por la paz, por la no violencia. Partiremos desde Los Arcos, el ingreso al distrito de El Porvenir, y estamos definiendo llegar hasta Trujillo, a la Defensoría del Pueblo o la Región Policial. Necesitamos que las autoridades asuman un rol protagónico y no tan pasivo como en este momento se viene dando”, expresó a la prensa Elías Rodríguez Zavaleta, precandidato al Gobierno Regional de La Libertad.

Rodríguez Zavaleta no descarta que otras agrupaciones políticas estén detrás de la extorsión contra Guevara. “ Es una alianza nefasta entre la delincuencia común y algunos sicarios de la política. Como lo señalo, en esto no hay casualidad, hay que defender a la democracia, no puede entrar el miedo y el terror para descartar adversarios políticos. Las armas de la democracia son los votos, las propuestas, un rechazo total a las armas de la delincuencia, las granadas, a la extorsión al sicariato político y al secuestro. Nos vamos a imponer ante todo ello ”, indicó a Urpi de La República.

El hecho ocurrió este domingo 13 de marzo, aproximadamente a las 10 p. m. El explosivo estaba dentro de una bolsa de regalos. Los maleantes llegaron hasta el domicilio de la también concejal del distrito El Porvenir, ubicado en el sector Río Seco de El Porvenir, aprovechando la oscuridad y soledad del lugar. Al descubrir el sospechoso paquete, la autoridad edil alertó a la Policía, cuyos efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo llegaron hasta el inmueble.