Independencia: sujeto que abusó sexualmente de su hijastra continúa libre

Una niña de 13 de años fue abusada sexualmente por su padrastro, Ilder Vásquez, cuando comenzó la pandemia por la COVID-19 y el Gobierno dispuso cuarentena obligatoria a nivel nacional. Contó que, tras las necesidades económicas que ellos pasaban, tuvo que dejar a las dos menores al cuidado de él para poder salir a trabajar, momento en el que sucedió la violación.

“Eso ocurrió un sábado cuando yo me fui a trabajar, yo no las podía llevar, entonces ellas se quedaban en la casa. Ella me dijo: ‘Mamá eso pasó cuando fuiste a trabajar, yo entré al cuarto a pedirle el celular y el abusó de mí, mamá'”, dijo entre lágrimas la progenitora de la menor a Día D.

Asimismo, indicó que su hija calló por mucho tiempo lo que le había sucedido, pero de un momento a otro se puso mal, y al decirle que debían ir al médico, la niña se negó rotundamente. Es ahí donde intervino su hermana menor y a quien le contó lo sucedido.

“(…) Cuando me contó fuimos a la comisaría a denunciar. Yo solo le digo: ‘Estudia, hija, vamos a salir adelante, estudia”, indicó la madre.

Por otro lado, la mujer pidió apoyo a las autoridades, pues desde que denunciaron el hecho, la niña no ha pasado por ningún tipo de evaluación psicológica y el abogado encargado del caso tampoco había sido notificado.

“El hecho sucedió en el 2019, estamos 2022 y recién han citado a la menor para que pase por la cámara Gesell (…) El señor no tiene ninguna orden de captura, solo está en calidad de citado”, recalcó el letrado.

Denuncias por línea 100

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).