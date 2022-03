Contraloría identificó deficiencias en obras vial valuada en más de S/ 15 millones

La Contraloría General de la República identificó deficiencias en la rehabilitación de vías de acceso en el valle de Olmos (Lambayeque) que une varios caseríos del Valle Viejo con las tierras nuevas de Olmos. El ente de control otorgó cinco días hábiles a la Municipalidad Distrital de Olmos para que presente un plan de acción que permita subsanar cuatro situaciones adversas que podrían afectar la continuidad de la obra que cuenta con una inversión de S/ 15.434.663 de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

En el Informe n.° 07-2022, la Contraloría estableció que la supervisión de la obra no se realiza con la totalidad del personal ofertado, lo cual tiene un impacto negativo en el control de los trabajos efectuados por el Consorcio Vial Las Norias. Esta situación –indica- genera el riesgo que no se garantice la correcta ejecución de los trabajos, especialmente en lo que se refiere a la calidad y vida útil de la infraestructura vial y que los gastos de supervisión no se ajusten al presupuesto.

También se advirtió que el ayuntamiento no absolvió de manera oportuna las consultas formuladas por el contratista, lo que afectaría el plazo de ejecución de la obra y el cumplimiento del objeto de la contratación.

La Contraloría pidió a la municipalidad de Olmos ejecutar acciones correctivas. Foto: Contraloría

Cierre de vía

Asimismo, la comuna autorizó el cierre de la vía para ejecutar los trabajos sin que se establezca una ruta alterna, lo que perjudica a los pobladores y usuarios para que desarrollen sus actividades económicas.

Incluso se detectó que el municipio no cumple con los plazos de los pagos al contratista ejecutor establecidos en la normativa, que conllevaría al incumplimiento de las obligaciones contractuales y contingencias legales en contra de la entidad municipal.

PUEDES VER: Regidores de MPCH exigen a Contraloría y Fiscalía intervenir por caso compactadoras

A consecuencias de esta situación, la Contraloría pidió al municipio ejecutar un plan de acción con medidas correctivas y oportunas y presentarlo en el plazo de cinco días.