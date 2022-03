Magdalena: sujetos acuchillan a luchador de kick boxing que defendió a cuidador de autos

Con información de Raúl Egusquiza/ URPI-LR

En la tarde de este último viernes 11 de marzo, Jean Aarón Caloggero Coronado, peleador semiprofesional de kick boxing, fue apuñalado por un sujeto en el cruce de las avenidas Leoncio Prado y San Martín, en el distrito de Magdalena.

El peleador iba a bordo de su vehículo, junto a su familia, cuando se percató que cuatro sujetos estaban golpeando a un cuidador de autos. Por ese motivo, Caloggero descendió de su carro para defender a la víctima.

Cuando retiró al cuidador de carros, uno de los sujetos se le acercó por la espalda y lo apuñaló a la altura del abdomen, dejándolo tendido en la pista. Tras el hecho, los vecinos del lugar lo auxiliaron de manera inmediata y lo trasladaron al hospital Santa Rosa, en Pueblo Libre.

Sin embargo, la excesiva pérdida de sangre hizo que su estado se agravara hasta llegar al nosocomio. Inmediatamente después, el luchador ingresó a la unidad de cuidados intensivos (UCI) porque tenía varios órganos afectados.

“Mi hijo es deportista, no tiene vicios, no fuma ni toma, simplemente quiso ayudar a una persona que conocía, pero él no iba con la intención de participar en la pelea, solo tenía la intención de ayudar”, detalló José Caloggero, padre de la víctima.

Ascenso frustrado

La promesa del kick boxing en el Perú se estaba preparando para un torneo programado en la semana entrante, en el que se iba a definir su ascenso a la categoría profesional del mencionado deporte de contacto. Sin embargo, debido a su delicado estado de salud, ya no lo podrá hacer.

“Es lamentable lo que le pasó, han truncado su carrera deportiva, pero doy gracias a Dios que mi hijo permanece aún con vida. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser otra persona y así sucesivamente no podemos permitir que se sigan dando estos actos de violencia, pido justicia.” Indicó el padre.

El presunto agresor fue identificado como José Cancho Gutiérrez, quien fue puesto a disposición de las autoridades para ser procesado por los delitos de homicidio en grado de tentativa.