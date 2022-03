Licencia de conducir: ¿hasta cuándo está vigente?

Para manejar un vehículo en el Perú necesitas de forma obligatoria una licencia de conducir; sin embargo, dicho carnet también cuenta con un periodo de uso que, cuando caduca, debes renovarlo y así evitar multas. En ese sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) extendió la vigencia de brevetes vencidos debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19.

La disposición contenida en la Resolución Directoral 39-2021-MTC / 18 precisa que, “con el propósito de no generar aglomeraciones, y de no perjudicar a los titulares de los títulos habilitantes mencionados, se aplicarán los cronogramas de ampliación del plazo de vigencia y revalidación de las licencias de conducir de la clase A categoría I, los cuales se desarrollarán según las fechas de vencimiento de las licencias de conducir”.

¿Hasta cuándo está vigente mi licencia de conducir?

De acuerdo al MTC, el cronograma de brevetes vencidos se extiende de la siguiente manera:

Para licencias de conducir tipo A 1

Fecha de vencimiento Ampliación del plazo de vigencia hasta 1 de enero del 2020 hasta el 30 de junio del 2020 28 de febrero del 2022 1 de julio del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020 31 de marzo del 2022 1 de enero del 2021 hasta el 30 de abril del 2021 30 de abril del 2022 1 de mayo del 2021 hasta el 31 de agosto del 2021 31 de mayo del 2022 1 de setiembre del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 30 de junio del 2022 1 de enero del 2022 hasta el 29 de junio del 2022 30 de junio del 2022

Para las licencias de conducir de la clase A categorías I, II-a, II-b, III-a, III-b y III-c, tienen el siguiente cronograma:

Fecha de vencimiento Ampliación del plazo de vigencia hasta 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020 31 de mayo del 2022 1 de enero del 2021 hasta el 30 de junio del 2021 30 de junio del 2022 1 de julio del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 31 de julio del 2022 1 de enero del 2022 hasta el 30 de julio del 2022 31 de julio del 2022

Cabe mencionar que, gracias a la datos del Sistema Nacional de Conductores, las cifras de licencias de conducir de la clase A y de autorizaciones especiales para el transporte de materiales y residuos peligrosos, vencidas y por vencer a nivel nacional, son de 656.504 en los años 2020 y 2021, y 410.197 licencias que vencerán en el año 2022 hasta el mes junio, con lo cual hay un total de 1 066 701.

¿Qué sucede si manejo con mi licencia de conducir sin vigencia?

Si aún no has renovado tu licencia de conducir que se encuentra sin vigencia, no puedes manejar ningún vehículo por ninguna circunstancia. Estarías cometiendo una infracción que, de acuerdo a reglas de tránsito, se puede sancionar de la siguiente manera:

La sanción para esta infracción, de acuerdo con la información entregada por el Gobierno de Perú, se puede aplicar de la siguiente forma: