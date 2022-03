Contraloría advierte que más del 60% de colegios no cumplen condiciones para inicio de clases

Un equipo de trabajo de la Contraloría General de la República evaluó a miles de escuelas en todo el Perú a pocos días de cumplirse el plazo para el inicio de las clases presenciales, luego de dos años de virtualidad.

Los resultados del examen arrojaron un panorama preocupante, ya que el 60% de colegios tiene problemas de infraestructura, como paredes, pisos, ventanas y techos en mal estado. Además, el 28% no podrá garantizar el lavado de manos de sus alumnos, ya que no cuentan con servicios de agua y desagüe.

“El 28% de todos los colegios que hemos visto no tienen las estaciones de lavado y desinfección de manos (...). En el 15% de colegios hay profesores que no tienen vacunación completa. Es más, casi más del 60% tienen problemas con los servicios higiénicos. O sea, una cuarta parte de los colegios tiene problemas en agua y desagüe”, aseguró el contralor Nelson Shack en diálogo con Cuarto Poder.

La Contraloría desplegó más de 800 auditores y más de 600 ciudadanos monitores, quienes inspeccionaron 6 173 escuelas públicas de los niveles primaria y secundaria entre el 31 de enero y el 18 de febrero.

La situación es aún peor en el interior del país. “La evidencia muestra que hay un 8% de colegios que cuando los visitamos estaban cerrados, porque no había directores en funciones. Unos pueden decir que 8% no es mucho, pero no debería haber ninguno”, precisó Shack.