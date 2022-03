Puno: delincuentes armados roban 50.000 soles de vivienda en Juliaca

Puno. A plena luz del día, un grupo de delincuentes armados ingresaron a una vivienda ubicada en la segunda Circunvalación de la urbanización Tasa de la ciudad de Juliaca. Tras reducir a los ocupantes, se llevaron cerca de 50 mil soles y un televisor, para luego fugar.

El asalto se registró a las 11.30 de la mañana. Los agraviados y vecinos manifestaron que de dos vehículos descendieron sujetos desconocidos y rápidamente - con una pata de cabra- rompieron la puerta de ingreso al domicilio.

Tras rebuscar los diferentes ambientes se llevaron el dinero. El padre de la agraviada contó que su hija, el último jueves, retiró 50.000 soles de Caja Arequipa, dinero que era para la compra de fierro para su ferretería.

Policías detenidos

Agentes del Departamento de Investigación Contra la Corrupción de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de Puno detuvieron a dos policías de la Comisaria PNP de Asillo acusados de presuntamente solicitar una coima de 3.000 soles para devolver un vehículo involucrado en un accidente de transito ocurrido el 4 de marzo en la jurisdicción.

Se trató del ST2 PNP Arturo Aedo Bellota (47) y del ST3 PNP Armando Joel Mamani Quiñones (44), quienes laboraban en la Comisaria PNP de Asillo y están involucrados en el presunto delito de cohecho pasivo propio.

Los ciudadanos de iniciales D. L. M. (55) y J. C. B. C. (30) denunciaron que el 4 de marzo sufrieron un accidente de tránsito (choque) a bordo de un vehículo, por lo que fueron intervenidos por el ST3 PNP Armando Mamani, quien les pidió 3.000 soles para retirar su unidad. Ellos no accedieron al indicar que no tenían dicha suma de dinero.