¿Por qué es importante la representación de las personas LGTBIQ+ en la TV nacional?

Gustavo toca el timbre de Jota. El segundo abre la puerta y lo mira. Ambos están muy nerviosos, pero quieren que suceda. Sonríen, se van acercando y se unen en un tierno beso.

Cuando dejan de besar sus labios, Jota, encarnado por el actor Fausto Molina, se muestra inseguro y Gustavo, interpretado por Emanuel Soriano, le confiesa que “fue perfecto”. El otro joven le responde que siente “seguridad” a su lado. La escena, que visibiliza a dos personajes homosexuales demostrándose afecto en televisión nacional, ha revolucionado las redes sociales.

De esa manera, el capítulo 63 de la teleserie “Junta de vecinos”, transmitida en América TV, no solo se convierte en una de las pocas imágenes de un beso entre dos personas LGTBIQ+ dentro de la pantalla chica, también trae consigo un mensaje.

En conversación con La República, la periodista y activista trans Gianna Camacho comentó que la escena se trata de “la primera de una producción peruana” emitida a nivel nacional y que esta representa que, actualmente, directores, creadores, actores, entre otros, “ya están comenzando a pensar en otras formas de retratar a las personas LGTBIQ+ en la pantalla chica”.

Sin embargo, la comunicadora también reconoció que, si bien hay avances en los actores LGB (lesbianas, gays, bisexuales), a quienes actualmente contratan para interpretar también a personajes heterosexuales, en el caso de las personas trans, “sí hay que poner mucho énfasis porque todavía no tenemos una representación correcta en la televisión peruana”.

En ese sentido, Camacho García afirmó que es importante la representación de las personas LGTBIQ+ en la televisión y en otro medios porque “lo que no se menciona no existe”. “Este ha sido como un guiño de lo que podría venir más adelante o por dónde deberíamos ir. Esperemos, entonces, que este guiño no sea un hecho aislado, sino que forme parte de toda una revolución a nivel de producciones nacionales en el Perú”, explicó.

Por su parte, en diálogo con este medio, la psicóloga y activista bisexual Alex Hernández consideró que el beso protagonizado por la pareja homosexual y proyectado en América TV se dio en un “contexto bastante tierno” y “ha dejado de lado ciertos estereotipos que antes en la televisión sí se han utilizado” a la hora de representar a la diversidad sexual.

Una oportunidad para poner esta realidad sobre la mesa

Para Hernández, que la representación LGTBIQ+ suceda en un programa de señal abierta, conocido como “familiar”, ayuda a que “desde niñez hasta adultos” empiecen a hablar sobre el tema. “Probablemente tengas a los nietos comentando al abuelo o generando un debate en casa. Esto es saludable porque lo que quiere decir es que estamos incrementando visibilidad y la visibilidad siempre trae que se empiecen a naturalizar ciertas cosas que deberían ya estar naturalizadas”, subrayó.

De acuerdo con la también presidenta de la ONG Más Igualdad, la visibilidad también aporta en la salud mental de aquellos jóvenes y niños que, tal vez, “por ahí ven la serie y se reconocen con una orientación sexual no heterosexual”. “A veces, a través de la representación audiovisual o en las redes sociales es que encuentran que existen personas como elles. (…) El tema de la salud mental es muy importante en el desarrollo y el crecimiento cuando uno se da cuenta de que es una persona LGTB siendo niña, adolescente. El tener referentes sí ayuda”, describió.

Gianna Camacho también coincidió con que la forma de idear esta representación, de parte de la producción de “Junta de vecinos”, podría ser “el inicio” para saber cada vez más sobre el tema. “Esto ha significado una oportunidad única para que todas las personas en el país que no sabían cómo empezar —que es lo más difícil— una conversación con sus hijes sobre estos temas tuvieran, en esta escena de dos hombres besándose, una oportunidad perfecta para hacerlo”, resaltó.

¿Cómo es la representación de las personas trans en la pantalla peruana?

Frente a la representación de las personas trans en la televisión nacional, Camacho mencionó que, muchas veces, la sociedad peruana reconoce a la población de mujeres trans como personas que son graciosas o que causan burlas, se dedican al “mundo de la belleza” o solo ejercen trabajo sexual. “Ahí sí te abro las puertas de mi hogar a través de la televisión. Pero si yo voy a ver a una mujer trans que me va a hablar de derechos humanos, de política inclusiva, de cómo mejorar el trato o de la discriminación, ‘no, a ti no te voy a escuchar’”, ejemplificó para finalizar la activista, quien resalta que hace falta más papeles en el mundo de la actuación para las personas trans.