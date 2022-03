Play Land Park: otros accidentes en este parque de diversiones y medidas para evitarlos

La noche de este viernes 11 de marzo se registró un accidente en uno de los juegos mecánicos del Play Land Park, que está ubicado en el Centro de Convenciones del Jockey Club. Producto del desperfecto, dos menores de 11 y 13 años resultaron heridos. El más joven se encuentra grave en una Unidad de Cuidados Intermedios debido a que se fracturó tres costillas, además de tener el pulmón perforado y la clavícula afectada.

Ante ello, muchas personas recordaron que en Play Land Park han ocurrido diversos casos de accidentes por fallas en los juegos, por lo que les causa extrañeza que cada cierto tiempo vuelva a funcionar.

En 2016, por ejemplo, se presentó un desperfecto en la montaña rusa cuando el centro de entretenimiento estaba en San Juan de Lurigancho. Entonces, uno de los coches se descarriló y cayó de más de 5 metros de altura. Tres personas quedaron heridas.

Jackeline Ortega Arcos quedó con las mayores lesiones, ya que tuvo graves contusiones en el cerebro y fracturas.

En julio del 2017 también denunciaron que personal de la boletería trabajaba encerrado durante su horario laboral. Dos jóvenes que laboraban desde el mediodía hasta las 11.00 p. m. pasaban todas esas horas dentro de un cubículo de metal confinados con un candado desde fuera.

En esa ocasión, Agustín Pereda, jefe de operaciones del centro de diversiones, trató de excusarse con que se trataba de una medida de seguridad interna debido a la gran cantidad de dinero que se maneja. Además, sostuvo que personal de seguridad está cerca para atender cualquier percance. Sin embargo, demoraron en abrir la puerta 10 minutos.

Esta no es el primera vez que clausuran el Play Land Park

En febrero de 2018, la Municipalidad de Surco clausuró de manera temporal el local también ubicado el Jockey Club. Ello debido a que las instalaciones presentaban deficiencias como que las estructuras de los juegos mecánicos tenían puntos inestables.

Asimismo, no contaba con señalización completa y carecía de extintores. También se verificó que los tomacorriente estaban sobrecargados.

Pese a ello, al año siguiente siguió funcionando en el mismo lugar. Así, en febrero de 2019, una joven se accidentó en el jugo llamado Zipper. Su acompañante manifestó que el personal les dijo que no era necesario usar un cinturón de seguridad.

Personal del centro de salud al que fue llevado manifestó que la víctima tenía golpes en la cabeza y se encontraba en observación.

Ahora, con esta tragedia en la que dos menores resultaron gravemente heridos, la Municipalidad Distrital de Surco también procedió a su clausura. Sin embargo, estos accidentes podrían volver a ocurrir si se sigue con la misma mecánica de falta de fiscalización continua.

En 2018, el Play Land Park, también ubicado en el Jockey Club fue clausurado. Foto: Municipalidad de Surco

¿Cómo evitar que más accidentes de este tipo ocurran en parques de diversiones?

Carlo Angeles, regidor de la Municipalidad de Lima, fue quien solicitó al alcalde de Surco que acuda a fiscalizar el lugar y se inicie el proceso sancionador a Play Land Park.

“Efectivamente, el espacio ha podido ser finalmente clausurado porque se ha demostrado que los juegos mecánicos no contaban con las adecuaciones necesarias para garantizar la seguridad”, señala a La República.

Sin embargo, no duda en resaltar en que este tipo de hechos siguen ocurriendo debido a que existe un vacío en la norma. Esto se da porque para solicitar los permisos solo se presenta una memoria descriptiva de seguridad, además de un informe de ECSE (Evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos Públicos Deportivos y no Deportivos) que califiquen si los juegos mecánicos están o no en buen estado. Luego, la fiscalización en el lugar puede ser nula, como se ha demostrado.

“El problema es que no existe un compromiso de fiscalización a posterior ni tampoco un cronograma de mantenimiento de las infraestructuras. Prácticamente una vez que se otorga la licencia, el administrado puede operar bajo las condiciones que considere pertinentes”, manifiesta Angeles.

Ante ello, la propuesta que se hace desde la Municipalidad de Lima es que al momento de solicitar el permiso de funcionamiento se considere presentar un cronograma de mantenimiento de los equipos.

“Eso quiere decir que al momento de solicitar mi permiso yo digo que, por ejemplo, voy a hacer mantenimiento cada dos meses y la Municipalidad puede participar de manera inopinada específicamente para supervisar este cronograma de mantenimiento de los equipos”, detalla.

Asimismo, añade que se debe ser más exigente con los compromisos que se piden a estas empresas, mucho más si se tiene conocimiento que, en el caso del Play Land Park, son reincidentes.

Indecopi investiga accidente ocurrido en Play Land Park

En cuanto al caso de los menores que resultaron afectados por el desperfecto en uno de los juegos de Play Land Park, Indecopi inició una investigación de oficio. Con ello se pretende conocer si la empresa cumple con hacerse responsable de los gastos de los heridos de 11 y 13 años que se encuentran en la Clínica San Pablo.

Ello debido a que desde el centro de salud afirmaron que los padres de los afectados tuvieron que abonar el dinero cuando llegaron de emergencia y que el proceso de activación del seguro del parque de diversiones aún se encuentra en trámite.

El accidente de este viernes 11 de marzo ocurrió a las 9.40 p. m., aproximadamente. Foto: difusión

¿Qué medidas de seguridad debe cumplir un centro de diversiones?

Desde la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi también recordaron que los usuarios que acudan a parques de diversiones deben de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

El establecimiento debe contar con elementos de protección de acuerdo a las actividades a realizar, como cinturones y cascos en buen estado. Asimismo, los juegos mecánicos no deben de presentar ningún desperfecto. También deben de estar correctamente señalizadas las rutas de escape, información de emergencia y aforo.

Se debe tomar en cuenta criterios como la edad, el peso, estatura máxima o mínima requerida exigida antes de ingresar a los juegos mecánicos.

Está prohibido que la empresa solicite firmar documentos que le exoneren de cualquier responsabilidad o pida desistir en el derecho a la renuncia ante algún accidente. Ello debido a que “no es posible renunciar a los derechos reconocidos por el Código de Protección y Defensa del Consumidor y ante cualquier inconveniente podrá ejercerlos”, sostiene Indecopi.

¿Dónde denunciar la falta de seguridad o incumplimiento de normas?

Indecopi sostuvo que cualquier ciudadano que se vea en alguna situación que vulnere sus derechos como consumidores puede presentar su denuncia a través del correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe o de la página web https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/. También tiene disponible los teléfonos 224 7777 (Lima) y 0800 4 4040 (provincias).