Piura: trasladan a Lima a menor de 11 años que fue violada

Una pequeña de 11 años fue violada y, posteriormente, quemada en Piura. De acuerdo al personal de salud, el 70% de su cuerpo sufrió quemaduras de cuarto grado. Ante esto, la trasladaron al Hospital del Niño de Lima para que reciba atención especializada.

La madre de la menor de edad sospecha de su cuñado, quien ahora se encuentra como ‘no habido’. La agresión sexual habría ocurrido cuando la familia dormía en su vivienda.

“Hasta ahora no me explico cómo es que no llegué a sentir nada. Mi niña duerme conmigo. Mi hija necesita ayuda, está grave. Sin oxígeno no es nada”, lamentó la progenitora a América Noticias.

El hecho se registró en el asentamiento humano Los Polvorines, en el distrito 26 de octubre, en Piura. Inmediatamente, los familiares auxiliaron a la menor y la llevaron a un centro de salud cercano.

Por la gravedad de las heridas ingresó a la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital Santa Rosa. Posteriormente, la trasladaron a Lima, donde hay mayores especialistas que podrán atenderla.

Su familia está indignada y muy dolida; por ello, pidieron a las autoridades celeridad en el caso y la máxima sanción para el responsable.

Un hecho similar ocurrió hace unos días en Máncora, Piura. En dicha oportunidad, un sujeto intentó abusar sexualmente de una joven de 21 años que había viajado junto a su amiga.

El individuo, que responde al nombre de José Antonio Chunga Silva, encerró en el baño a la estudiante. Sin embargo, amigas de la víctima lograron salvarla de la agresión sexual por parte del hombre, quien tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas.

“Delante de la recepcionista, el sujeto le ofreció marihuana. Mi hermana no aceptó y se fue al baño, pero el hombre la siguió y la encerró. Ahí intentó abusar de ella (…) La recepcionista y su amiga la estaban buscando y la encontraron”, relató Damaris Lorena Graciano Chávez a este diario.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).