Piura: PNP se prepara para nuevo desalojo en el Complejo de Mercados

Luego que el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, pidiera apoyo a la Policía Nacional para desalojar a los comerciantes informales apostados en los exteriores del Complejo de Mercados de Piura; el coronel Jaime Arroyo, jefe de la región Piura, informó, a un medio de comunicación local, que se vienen preparando para la intervención.

La autoridad policial afirmó que se desplegará a un fuerte contingente policial para ejecutar la intervención de una manera pacífica. Asimismo, sostuvo que vienen realizando las últimas coordinaciones con Fiscalización para este próximo operativo, donde se intervendrá tanto exteriores como interiores de los centros de abastos. “El problema del mercado es un tema social y todos lo sabemos. Los ambulantes han invadido todas las calles colindantes al mercado, pese a no estar permitido. Nosotros queremos apoyar al Gobierno local, pero hay muchos factores que debemos tener en cuenta”, expresó Arroyo.

Comerciantes siguen invadiendo las vías públicas del mercado. (Foto: República)

No obstante, el agente policial pidió a la comuna piurana reubicar a los comerciantes de los mercados Anexo y ex terminal pesquero damnificados por los incendios. Pues indicó que a ellos no se les puede desalojar, dado las necesidades que vienen afrontando tras la tragedia.

“Ellos son comerciantes formales, pero, producto del incendio, tuvieron que ocupar las avenidas. Nosotros no podemos enfrentarnos con alguien que tiene todo bajo la ley y que, por una tragedia, se vio en la obligación de tomar las calles”, acotó.