Madre de víctima de Play Land Park: “ocultaron el hecho, ni siquiera me informaron”

Norma Aguilar Ortega, madre del menor de 11 años hospitalizado y tía del adolescente de 13 años que entró la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIM) de la Clínica San Pablo, en Surco, reveló que tras el accidente en el juego mecánico, Play Land Park ocultó el hecho.

“ Taparon el juego con un toldo, y el personal que se encontraba ahí empezó a aislar a las personas repitiendo que ‘no pasó nada’ y pidiendo a las personas que se retiren ”, detalló Norma, quien para ese momento no tenía conocimiento del incidente.

“Yo me quedé con mis otros sobrinos en el espacio de los más pequeños, cuando fui a buscarlos, vi un tumulto de gente, pero nadie me dio razón de lo que estaba pasando. Yo estuve en ese momento buscando a mi sobrino y a mi hijo, pero no los encontraba”, narró Norma.

La madre cuenta que luego de no encontrar a su hijo, decidió apartarse del tumulto y, luego de varios minutos, recibió una llamada telefónica en la que solo le dijeron “venga que su hijo está aquí… por la entrada”. “ No se identificó y ni siquiera me dijeron que mi hijo sufrió un accidente, ni nada por el estilo ”, aseguró Norma.

Cuando Norma llega al lugar se percata que su hijo estaba sentado en un espacio del juego mecánico, el cual ya estaba cubierto con el toldo. “No había personal médico, sólo había personal de Play Land Park, y mi sobrino está tendido en el piso”, agregó.

Para la madre, lo ocurrido es una negligencia, y no se explica el porqué “trataron de ocultar el hecho”. “Por qué no perifonearon, si nadie dice nada, cómo voy a saber si mi hijo estaba ahí”, increpó Norma.

Edades permitidas para el juego mecánico

Otro de los datos brindados por la progenitora es que el juego mecánico de Play Land Park está indicado para personas de 15 años a más , y asegura que el personal de Play Land Park no debió permitir el ingreso de su hijo y sobrino porque ellos tienen 11 y 13 años.

“Yo estaba en otra zona con mis otros sobrinos, pero ¿cómo le permitieron el ingreso a mi hijo y sobrino?”, finalizó Norma.

Hasta el cierre de esta nota, este medio trató de comunicarse con un vocero de Play Land Park, pero no se obtuvo respuesta.