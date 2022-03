La Libertad: hallan a bebita recién nacida abandonada en la calle

“Adóptame, no me dejes sin hogar, por favor no seas malo” fue el mensaje encontrado en un papel encima de una bebé recién nacida que fue dejada en una calle de la ciudad de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, región de La Libertad.

Bebita fue dejada en una colcha rosada con una bolsa con pañales y ropa. Foto: captura video Hco Tv

Fue una vecina quien encontró a la criatura, al promediar las 7.30 p. m. del viernes 11 de marzo. La bebé estaba llorando a un costado de la calle, envuelta en una colcha y, a su costado, había una bolsa blanca con prendas de vestir, pañales y paños húmedos.

La mujer recogió a la niña para ponerla a buen recaudo y llevarla a la comisaría de Huamachuco, para poner en conocimiento el hecho y que así las autoridades traten de ubicar a la persona que abandonó a la menor.

“Yo llegaba de viaje y me percaté de tres hombres y dos mujeres que miraban por los alrededores y, cuando me vieron llegar, me dijeron: ‘señora hay una bebita ahí'. Cuando me acerqué a verla, esas personas desparecieron”, comentó la vecina.

Tras esta situación, la fémina hizo un llamado a través de los medios de comunicación, a la madre de la pequeña bebé para que recapacite y regrese por su criatura, caso contrario, solicitará a las autoridades la adopción de la menor.