Juan Gamarra: Ley Electoral dada por Congreso debilita democracia

El analista político Juan Gamarra Nieto señaló a La República, en Trujillo, que la Ley Electoral aprobada por el Poder Legislativo no hace sino debilitar la democracia, ya que no consolida a los partidos. Añadió que es una norma con nombre propio ya que beneficia, ante todo, a Alianza Para el Progreso (APP) y Renovación Popular (RP).

“En principio esto causa indignación. Hay ignorancia de los congresistas, ya que por la premura que han tenido en aprobarla han ido contra su propio reglamento, ya que no respetan los pasos a seguir con lo que es formular una ley de acuerdo a las normas constitucionales, pues en el fondo la Ley dada es orgánica y tienen una forma de reglamentarse diferente a las demás”, aseveró Gamarra.

Juan Gamarra manifestó que el JNE no daría luz verde a norma con nombre propio. Foto: La República

Es necesario recordar que, de acuerdo a esta norma, APP y RP podrán inscribir afiliados fuera del plazo establecido, en tanto que las organizaciones políticas quedan exceptuadas de presentar listas regionales, provinciales y distritales. “No creo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le dé luz verde; no le hará caso y es un fracaso más del Congreso, que otra vez da leyes a tontas y locas, que muchas llegan al Tribunal Constitucional y son declaradas inconstitucionales”, mencionó el antropólogo social.

Gamarra Nieto advirtió que esta Ley Electoral no consolida el sistema democrático. “Ya se habían dado las fechas y plazos para estos comicios regionales y municipales de 2022 y no se pueden cambiar las reglas a mitad de camino (…). Así se debilita la democracia porque se está yendo contra las reglas de juego. Además, hay otros casos de contrabando en esa norma como que ya no es necesario tener representación en 15 regiones”, lamentó.

No está demás mencionar que, en La Libertad, un directamente beneficiado es el precandidato de APP a la alcaldía distrital de El Porvenir (Trujillo), John Rodríguez Espejo, quien, justamente, había quedado fuera de carrera por que no se logró afiliar a APP en el plazo establecido originalmente.